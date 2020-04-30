Як коронавірус змінив життя американців

США – гаряча точка у війні людства з коронавірусом. Згідно з офіційною статистикою, на цю країну припадає третина усіх хворих у світі.

Як Штатам живеться з таким лідерством, розповіла українська емігрантка Катерина.

Що працює під час карантину

Аптеки, будівельні магазини, СТО, пошта та супермаркети – тільки цим закладам дозволено працювати на карантині.

Окрім цього, також на доставку працюють ресторани.

Деякі супермаркети у певний день тижня відкриваються на годину раніше, ніж зазвичай, аби обслужити людей старше 65 років.

У магазинах, як і у нас, зобов’язують тримати дистанцію – 2 метри.

До того ж у торгівельних рядах можна йти лише в одному напрямку, стрілочками вказують, у якому саме – все для того, аби люди не перетиналися.

Тест на наявність COVID-19

Катерина каже, що перевіритися на наявність вірусу в США взагалі не проблема. Тестів вистачає і роблять їх усім бажаючим, до того ж безкоштовно.

Спочатку американці заздалегідь телефонують та попереджають, що хочуть приїхати та перевіритись на коронавірус.

Прямо на парковці біля госпіталю їх зустрічає людина, яка робить тест та бере мазок.

Вони з автомобіля у цей час навіть не виходять. Через кілька днів телефонують із результатом.

Допомога американської влади

У ці непрості часи банки пішли людям на зустріч. Дозволяють у період карантину не виплачувати іпотеку та заборгованості по кредитним карткам.

Не залишає напризволяще людей і американська влада. Малому бізнесу допомагають покривати витрати на комунальні послуги та виплачувати зарплати.

Людям, річний заробіток яких не перевищував 75 тисяч доларів, держава виплачує єдиноразову допомогу.

$1200 на одного дорослого і $500 на одну дитину.

Більше про карантин у США – дивіться в сюжеті рубрики Емігранти.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про коронавірус у Таїланді.

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