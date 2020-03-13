Коронавірус в Італії: як живеться емігрантам в ізоляції

Українка Катерина, яка живе в Італії вже шість років, розповіла як живеться в країні, де йде масове поширення коронавірусу, а влада приймає жорсткі, але вимушені дії.

Походи в супермаркет та ресторани

В Італії ситуація з коронавірусом лише погіршується. За офіційними даними, в країні померло півтисячі осіб та ще 8 тисяч заразилось.

Карантин в Італії триває з 10 березня по 3 квітня.

Тому влада наголошує на тому, щоб громадяни обмежили свої походи до публічних місць. Зокрема, в супермаркети та ресторани.

Катерина зазначає, що в магазини італійців можуть впускати по одному, а в ресторанах людей мають розсаджувати якомога далі один від одного.

Навчання

Наша героїня, розповідає, що країною ширяться чутки про те, що довготривалі коронавірусні канікули можуть обернутися додатковим роком навчання.

На даний момент, все навчання в школярів проходить дистанційно. По скайпу або телефону вони спілкуються з викладачами, які дають їм домашнє завдання.

Проте українка зізнається, що таке навчання менш ефективне, ніж в школі.

Стосунки італійців в середині країни

Швидке поширення хвороби змусило людей панікувати. Емігрантка розповідає, що й так натягнуті стосунки громадян Півдня та Півночі Італії стали ще гіршими.

А в тюрмах взагалі через паніку, пов’язану з коронавірусом, доходить до кровопролиття.

Більше, як змінилась ситуація в Італії та як там живеться українцям – дивіться в сюжеті рубрики Емігранти.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про карантин в Італії.

Фото: Unsplash

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