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ICTV / Ранок / Коронавірус в Еквадорі: чому влада країни замовчує реальні масштаби епідемії? / 21.04.2020 15:40
21.04.2020 15:40
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Коронавірус в Еквадорі: чому влада країни замовчує реальні масштаби епідемії?

Еквадор фото

Еквадор – держава, в якій зовсім нещодавно, 16 квітня, оголосили про перший зареєстрований випадок захворювання на коронавірус. Українська емігрантка Алла розповіла, що відбувається в країні.

В Еквадорі вже більше 8 тисяч інфікованих, і ця цифра продовжує зростати. Проте Алла переконана, що хворих на COVID-19 значно більше, і ситуація в країні тільки погіршується.

Попри введення в державі жорстких карантинних заходів та запровадження комендантської години, історії, що там відбуваються, просто жахають.

Поширення коронавірусу

Провінція Гуйас – це гаряча точка у війні Еквадору з коронавірусом. Із офіційно заявлених випадків по країні – майже 6 тисяч із восьми припадає саме на цей регіон.

Згідно з офіційною статистикою, кількість померлих від COVID-19 на 17 квітня складає 403 людини по всій країні.

Алла з жахом розповідає, що пише преса про її другу батьківщину.

У період пандемії люди тут помирають вдома, просто на вулиці, ховають їх у картонних трунах.

Трупи лежать просто на дорозі, накриті брезентовими пакетами. Поліція просто не встигає всіх їх вивозити.

Через завантаження лікарень та медиків, деяким хворим просто не встигають надати потрібну допомогу, і вони помирають.

Тести на виявлення хвороби

Також Алла розповідає, що як тільки відчула в себе погіршення самопочуття, то одразу зателефонувала до знайомого лікаря.

У нього вона спитала, як зробити тест на наявність COVID-19. Але емігрантка отримала невтішну відповідь.

Виявилось, що максимум, що зроблять в лікарні – це дадуть їй парацетамол та протизапальний засіб. Тести роблять тільки тоді, коли вже ускладнене дихання.

Карантин

У державі продовжують вводити карантинні заходи. Далі вони стають усе жорсткішими. Відтепер на вулицю можна виходити тільки раз на тиждень, і робить це один член родини.

Також по темі: Пандемія в Еквадорі: як паспорт допомагає дотримуватись карантину Карантин у Новій Зеландії: українські емігранти про коронавірус за океаном Тотальна дезінфекція та ізоляція хворих: як Південна Корея приборкала коронавірус

Також запроваджена комендантська година з 2-ї ночі до 5-ї ранку.

Більше про поширення коронавірусу в Еквадорі – дивіться в сюжеті рубрики Емігранти.

Нагадаємо, раніше ми детально розповідали про коронавірус в Еквадорі.

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Теги: Еквадор, емігранти, коронавірус
21.04.2020 15:40



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