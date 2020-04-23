Розстріл за порушення карантину: як на Філіппінах борються з коронавірусом

Філіппіни, як і багато інших країн, на карантині. Український емігрант Артур розповів, як у державі борються з коронавірусом.

Карантин

Перший випадок зараження на Філіппінах зафіксували 30 січня. COVID-19 знайшли у 38-річної китаянки, яка перебувала в Манілі.

Карантин у державі триває вже понад місяць, починалось усе із закриття аеропортів. Сьогодні не зачинені хіба що аптеки, супермаркети та банки.

Вийти на вулицю філіппінці можуть лише тоді, якщо прямують в одне з цих місць. Просто прогулюватись там забороняється. Справжня перевірка на стресостійкість!

Похід у супермаркет

Черги в магазини у Філіппінах довжелезні. Щоб купити потрібні продукти, доводиться чекати близько 3-х годин.

Тому, аби не втомлювались ноги за час очікування, покупцям навіть виділяють стільці. У магазини запускають по 10 людей.

Якщо людина не хоче стояти в черзі – вона може звернутись у спеціальну службу, яка купить продукти і привезе їх під двері. Коштує це близько 800 гривень.

Діяльність влади

Філіппінська влада заохочує людей сидіти вдома і пряником, і батогом.

Наприклад, людям із низьким доходом або тим, які втратили роботу, можуть допомогти єдиноразовою грошовою допомогою у розмірі близько 10-15 тисяч гривень.

Проте, окрім цього, президент Філіппін зробив дуже скандальну заяву – він дозволив військовим та поліцейським стріляти в людей, якщо вони порушують порядок, влаштовують бунти, або якщо їхня поведінка загрожує життю правоохоронців під час карантину.

Більше про карантин у Філіппінах – дивіться у сюжеті рубрики Емігранти.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про коронавірус у В’єтнамі.

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