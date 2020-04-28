Заборонено пити алкоголь: як у Таїланді борються з коронавірусом

Туристична мекка світу – яскравий, гучний та теплий Таїланд. Першого хворого на коронавірус тут виявили ще 13 січня. Українська емігрантка Христина розповіла, як у державі борються з пандемією.

Що зачинили, а що працює в Таїланді

Станом на 24 квітня кількість хворих на COVID-19 в країні складає 2 854 людини. Україна на цю ж дату подає цифру – 7 647 хворих.

Тобто, згідно з офіційною статистикою, в Україні за березень і квітень захворіло в 2,5 рази більше людей, ніж у Таїланді з січня по квітень.

І хоч коронавірус не надто і лютує в Таїланді, порівняно з багатьма іншими країнами – тут теж ввели жорсткий карантин.

Не працюють навчальні заклади, торгівельні центри, непродуктові магазини, кінотеатри, спортзали.

Щоправда, на відміну від України, працює громадський транспорт, от тільки людей у ньому поменшало. Зазвичай заповнені вагони метро стали напівпорожніми, люди намагаються не сідати поруч одне з одним.

Походи в супермаркет

Так само під комендантську годину скорегований час роботи супермаркетів, уночі жоден магазин не працює. Але продуктів вистачає.

Окрім цього, купити їжу можна на вуличних ринках, їм працювати не забороняють. Щоправда, як і в супермаркетах, урізали години роботи.

Санітайзери та алкоголь

Санітайзери стали невід’ємною частиною тайського сьогодення. Їх можна тут знайти у під’їздах будинків, магазинах та громадському транспорті.

Ще на час карантину заборонили продаж алкоголю, але влада не пов’язує це з коронавірусом. Христина каже, що під час святкування тайського нового року в країні і справді не продають спиртне, але лише на дні свята – з 13 по 15 квітня.

Проте у 2020 році цей термін затягнувся, і алкоголь вже декілька тижнів під забороною.

Більше про карантин у Таїланді – дивіться в сюжеті рубрики Емігранти.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про коронавірус на Філіппінах.

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