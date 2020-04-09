Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Тотальна дезінфекція та ізоляція хворих: як Південна Корея приборкала коронавірус / 09.04.2020 13:13
09.04.2020 13:13
Поділитися

Тотальна дезінфекція та ізоляція хворих: як Південна Корея приборкала коронавірус

Фото: Unsplash

Південна Корея змогла стабілізувати ситуацію з поширенням коронавірусу в державі та значно скоротити відсоток смертності від хвороби. Як їй це вдалося, розповів український емігрант Володимир.

Перевірка на наявність COVID-19

Володимир зазначає, що в Кореї почали майже одразу робити тести на коронавірус абсолютно всім, а не тільки тим, хто вже має явні симптоми.

Кожного дня перевіряли по тисячі людей. Для цього навіть не обов’язково було йти до лікарні.

У країні встановили спеціальні пункти перевірки, які нагадували будки.

Щодня держава через смс-повідомлення інформує громадян, у якому місті, районі знайшли хворого, і що територію навколо цього місця будуть дезінфікувати.

Санітайзери ж у державі розташовані буквально на кожному стовпі, у ліфтах, кафе, метро та автобусах. А на вході перевіряють температуру.

Ізоляція хворих

Якщо у людини виявили хворобу – її та тих, з ким вона контактувала, змушують проходити 14-денний карантин.

Сидіти вдома відпускають не під «чесне слово»: встановлюється спеціальний додаток у мобільний телефон, де потрібно відмічатися кожні декілька годин – чи є температура, де ти знаходишся і так далі.

За допомогою цього також контролюють, з ким людина контактувала, та миттєво визначають, що вона не дотримується карантину.

Порушника знаходять за 10 хвилин. А також тих, із ким він встиг контактувати, та змушують їх сидіти на карантині.

Відповідальність за порушення карантину

Порушення карантину Південній Кореї карається суворо – штрафом до 8,5 тисяч доларів або ув’язненням до 1 року.

Володимир розповідає, що з 1 квітня на карантин почали відправляти не лише хворих та їхнє оточення, а й абсолютно всіх людей, які приїжджають з-за кордону до Кореї.

Іноземцям, які порушують ізоляцію, загрожує депортація.

Також по темі: Коронавірус у В’єтнамі: чому хворих там втричі менше, ніж в Україні Коронавірус в Еквадорі: як у країні борються з хворобою Евакуація українців з-за кордону: як запобігти розповсюдженню коронавірусу в Україні

Проте карантин не вводився, як в Україні, у всіх закладах. У Кореї продовжили свою роботу кафе, магазини, кінотеатри, громадський транспорт.

Більше про коронавірус у Південній Кореї – дивіться в сюжеті рубрики Емігранти.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про коронавірус в Італії.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: емігранти, коронавірус, Південна Корея
09.04.2020 13:13



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати