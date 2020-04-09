Тотальна дезінфекція та ізоляція хворих: як Південна Корея приборкала коронавірус

Південна Корея змогла стабілізувати ситуацію з поширенням коронавірусу в державі та значно скоротити відсоток смертності від хвороби. Як їй це вдалося, розповів український емігрант Володимир.

Перевірка на наявність COVID-19

Володимир зазначає, що в Кореї почали майже одразу робити тести на коронавірус абсолютно всім, а не тільки тим, хто вже має явні симптоми.

Кожного дня перевіряли по тисячі людей. Для цього навіть не обов’язково було йти до лікарні.

У країні встановили спеціальні пункти перевірки, які нагадували будки.

Щодня держава через смс-повідомлення інформує громадян, у якому місті, районі знайшли хворого, і що територію навколо цього місця будуть дезінфікувати.

Санітайзери ж у державі розташовані буквально на кожному стовпі, у ліфтах, кафе, метро та автобусах. А на вході перевіряють температуру.

Ізоляція хворих

Якщо у людини виявили хворобу – її та тих, з ким вона контактувала, змушують проходити 14-денний карантин.

Сидіти вдома відпускають не під «чесне слово»: встановлюється спеціальний додаток у мобільний телефон, де потрібно відмічатися кожні декілька годин – чи є температура, де ти знаходишся і так далі.

За допомогою цього також контролюють, з ким людина контактувала, та миттєво визначають, що вона не дотримується карантину.

Порушника знаходять за 10 хвилин. А також тих, із ким він встиг контактувати, та змушують їх сидіти на карантині.

Відповідальність за порушення карантину

Порушення карантину Південній Кореї карається суворо – штрафом до 8,5 тисяч доларів або ув’язненням до 1 року.

Володимир розповідає, що з 1 квітня на карантин почали відправляти не лише хворих та їхнє оточення, а й абсолютно всіх людей, які приїжджають з-за кордону до Кореї.

Іноземцям, які порушують ізоляцію, загрожує депортація.

Проте карантин не вводився, як в Україні, у всіх закладах. У Кореї продовжили свою роботу кафе, магазини, кінотеатри, громадський транспорт.

Більше про коронавірус у Південній Кореї – дивіться в сюжеті рубрики Емігранти.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про коронавірус в Італії.

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