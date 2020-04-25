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ICTV / Ранок / Як повернути гроші за пошкоджену посилку: порядок дій / 25.04.2020 13:26
25.04.2020 13:26
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Як повернути гроші за пошкоджену посилку: порядок дій

Фото: Unsplash

Пошкоджена посилка – що робити, хто винен і скільки заплатять за збиток?

У період карантину послугами пошти ми користуємося частіше, ніж зазвичай. Обставини змінилися, а проблеми з операторами поштового зв’язку залишилися всі ті ж.

Посилку можуть пошкодити. Або ще гірше – втратити.

Що робити, якщо посилку загубили чи пошкодили

Якщо ви замовили товар, але на пошті вашу посилку загубили або пошкодили, то, відповідно до статті 103 «Правил надання послуг поштового зв’язку», представник пошти має скласти акт.

Потім ви маєте написати заяву на відшкодування матеріальних збитків, яка буде розглядатись протягом 30 днів.

Яку суму вам повинні відшкодувати

Після того, як заяву розглянули, вам мають виплатити суму відшкодування, але залежить вона від того, чи оцінили ви товар. Тому існує два випадки:

  • Товар оцінили. Пошта має виплатити вам вартість товару+вартість послуг+штраф.
  • Товар не оцінили. Якщо ви не оцінили товар, то гроші за вартість товару ви не отримаєте, бо вона дорівнює нулю. Натомість пошта зобов’язана виплатити суму за вартість послуг та штраф.
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Якщо ж пошкодили якісь габаритні речі, то пошта має право повертати вам не повну суму. Вона розраховує приблизну вартість деталі товару, яка пошкодилась. Також вам виплатять вартість пересилки та штраф у розмірі 25% від вартості послуг пошти.

Більше про те, як отримати компенсацію за пошкоджену посилку – дивіться в сюжеті рубрики Споживач.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що треба знати про гарантійний ремонт техніки.

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Теги: Максим Несміянов, Марина Лишак, посилки, Споживач
25.04.2020 13:26



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