Яка маска найкраще захищає від коронавірусу

Як вибрати якісну маску, яка зможе захистити вас та інших від захворювання.
Обмеження, які введені в Україні, вже не дозволять вам зайти в магазин або вийти на вулицю без захисної маски. Навіть якщо ви абсолютно здорові.
Як підсумок – попит на маски значно виріс. Купують все і без розбору, а вибирати все-таки потрібно з розумом.
Як правильно вибирати маску
Купуючи собі маску, завжди звертайте увагу на такі деталі:
- Розмір. Маска не має бути великою чи замалою, вона має не пропускати повітря, а щільно прилягати до обличчя.
- Маркування. На масках обов’язково мають бути зазначені склад товару, виробник та дата виробництва.
- Фіксація. Якщо ви можете закріпити маску на носі, це дозволить закрити всі щілини так, щоб повітря нікуди не проходило.
Пам’ятайте, одноразові маски можна носити 2-4 години. Після цього їх потрібно викинути у смітник.
Як обрати респіратор
Ще одним із захистів від коронавірусу є респіратор. Більшість із нас думає, що будь-який із них зможе нас захистити від коронавірусу. Проте це не так.
У виборі респіратора, потрібно звертати увагу на:
- Ступінь захисту. Експерти радять вибирати другий та третій, оскільки перший має мінімальний захист та є одноразовим. Респіратор із першим рівнем захисту потрібно носити не більше восьми годин, після чого викинути його.
- Наявність клапану. Фахівці радять обирати респіратор саме з клапаном. Це дасть і хороших захист, і дозволить вільно дихати.
- Маркування. На респіраторах обов’язково має бути вказане маркування, де також зазначені дата виробництва, матеріали та ступінь захисту.
Варто пам’ятати, що маска та респіратор – це не основний вид захисту, а один із комплексу. Щоб дійсно захистити себе від коронавірусу, потрібно користуватись ще й рукавичками, окулярами, дезінфекторами, не торкатись обличчя та часто мити руки.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких умовах виготовляють захисні маски.