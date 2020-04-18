Яка маска найкраще захищає від коронавірусу

Як вибрати якісну маску, яка зможе захистити вас та інших від захворювання.

Обмеження, які введені в Україні, вже не дозволять вам зайти в магазин або вийти на вулицю без захисної маски. Навіть якщо ви абсолютно здорові.

Як підсумок – попит на маски значно виріс. Купують все і без розбору, а вибирати все-таки потрібно з розумом.

Як правильно вибирати маску

Купуючи собі маску, завжди звертайте увагу на такі деталі:

Розмір. Маска не має бути великою чи замалою, вона має не пропускати повітря, а щільно прилягати до обличчя.

Маска не має бути великою чи замалою, вона має не пропускати повітря, а щільно прилягати до обличчя. Маркування. На масках обов’язково мають бути зазначені склад товару, виробник та дата виробництва.

На масках обов’язково мають бути зазначені склад товару, виробник та дата виробництва. Фіксація. Якщо ви можете закріпити маску на носі, це дозволить закрити всі щілини так, щоб повітря нікуди не проходило.

Пам’ятайте, одноразові маски можна носити 2-4 години. Після цього їх потрібно викинути у смітник.

Як обрати респіратор

Ще одним із захистів від коронавірусу є респіратор. Більшість із нас думає, що будь-який із них зможе нас захистити від коронавірусу. Проте це не так.

У виборі респіратора, потрібно звертати увагу на:

Ступінь захисту. Експерти радять вибирати другий та третій, оскільки перший має мінімальний захист та є одноразовим. Респіратор із першим рівнем захисту потрібно носити не більше восьми годин, після чого викинути його.

Експерти радять вибирати другий та третій, оскільки перший має мінімальний захист та є одноразовим. Респіратор із першим рівнем захисту потрібно носити не більше восьми годин, після чого викинути його. Наявність клапану. Фахівці радять обирати респіратор саме з клапаном. Це дасть і хороших захист, і дозволить вільно дихати.

Фахівці радять обирати респіратор саме з клапаном. Це дасть і хороших захист, і дозволить вільно дихати. Маркування. На респіраторах обов’язково має бути вказане маркування, де також зазначені дата виробництва, матеріали та ступінь захисту.

Варто пам’ятати, що маска та респіратор – це не основний вид захисту, а один із комплексу. Щоб дійсно захистити себе від коронавірусу, потрібно користуватись ще й рукавичками, окулярами, дезінфекторами, не торкатись обличчя та часто мити руки.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких умовах виготовляють захисні маски.

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