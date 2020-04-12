Гарантійний ремонт техніки: що необхідно знати

Що потрібно знати про ремонт по гарантії та що робити, щоб уникнути шахраїв.

Коли купуємо нову техніку, зазвичай цікавимось гарантійним терміном і звертаємо увагу на наявність відповідних документів – сервісна книжка, гарантійний талон і чеки.

Але іноді й це не допомагає.

Часто виникають суперечки, хто ж таки повинен ремонтувати техніку, як довго, та взагалі з’ясовується, що здати товар на ремонт по гарантії не так уже й просто.

Акт прийому та здачі товару по гарантії

Коли ви підписуєте акт прийому та здачі товару на ремонт по гарантії, обов’язково звертайте увагу на такі речі:

В акті не мають вказувати про вм’ятини або інші механічні пошкодження, якщо їх немає. Бо тоді за ремонт ви будете змушені заплатити. Важливо знати, на скільки ви здаєте товар на ремонт. Термін завжди вказується в документі. Читайте, кому ви здаєте товар на ремонт. Звертайте увагу, чи зазначений суб’єкт господарської діяльності, або в цій графі взагалі нікого немає. Якщо така інформація відсутня, то в жодному разі не підписуйте документи – це можуть бути шахраї.

Корисні поради по гарантійному ремонту:

Під час гарантійного ремонту, термін вашої гарантії автоматично продовжується рівно на кількість днів, які тривав сам ремонт. Якщо товар не підлягає ремонту, у споживача є вибір – обміняти товар на новий або повернути свої гроші. Кошти мають повернути ті, які вказані в чеку. Навіть тоді, коли вартість товару знизилась. Проте якщо ціна збільшилась, то мають повернути по більшій сумі. Є таке поняття як обмінний фонд. Наприклад, якщо ви здали телефон на ремонт, то вам мають видати аналогічний на безкоштовне користування.

Більше про гарантійний ремонт техніки – дивіться в сюжеті рубрики Споживач.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як повернути гроші за товар без банківської карти, якою розраховувались.

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