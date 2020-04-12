Гарантійний ремонт техніки: що необхідно знати

Що потрібно знати про ремонт по гарантії та що робити, щоб уникнути шахраїв.
Коли купуємо нову техніку, зазвичай цікавимось гарантійним терміном і звертаємо увагу на наявність відповідних документів – сервісна книжка, гарантійний талон і чеки.
Але іноді й це не допомагає.
Часто виникають суперечки, хто ж таки повинен ремонтувати техніку, як довго, та взагалі з’ясовується, що здати товар на ремонт по гарантії не так уже й просто.
Акт прийому та здачі товару по гарантії
Коли ви підписуєте акт прийому та здачі товару на ремонт по гарантії, обов’язково звертайте увагу на такі речі:
- В акті не мають вказувати про вм’ятини або інші механічні пошкодження, якщо їх немає. Бо тоді за ремонт ви будете змушені заплатити.
- Важливо знати, на скільки ви здаєте товар на ремонт. Термін завжди вказується в документі.
- Читайте, кому ви здаєте товар на ремонт. Звертайте увагу, чи зазначений суб’єкт господарської діяльності, або в цій графі взагалі нікого немає. Якщо така інформація відсутня, то в жодному разі не підписуйте документи – це можуть бути шахраї.
Корисні поради по гарантійному ремонту:
- Під час гарантійного ремонту, термін вашої гарантії автоматично продовжується рівно на кількість днів, які тривав сам ремонт.
- Якщо товар не підлягає ремонту, у споживача є вибір – обміняти товар на новий або повернути свої гроші. Кошти мають повернути ті, які вказані в чеку. Навіть тоді, коли вартість товару знизилась. Проте якщо ціна збільшилась, то мають повернути по більшій сумі.
- Є таке поняття як обмінний фонд. Наприклад, якщо ви здали телефон на ремонт, то вам мають видати аналогічний на безкоштовне користування.
Більше про гарантійний ремонт техніки – дивіться в сюжеті рубрики Споживач.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як повернути гроші за товар без банківської карти, якою розраховувались.
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