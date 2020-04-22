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ICTV / Ранок / Як вибрати антисептик: корисні поради / 22.04.2020 16:09
22.04.2020 16:09
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Як вибрати антисептик: корисні поради

Фото: Unsplash

Практичні поради, які допоможуть вибрати якісний антисептик.

Антисептики можуть бути на спиртовій основі та безспиртовими. Туди також додають різноманітні ароматизатори, фарбники, екстракт алое чи зеленого чаю, наприклад.

Як обрати антисептик

Проте, щоб не натрапити на шахраїв, та обрати дійсно якісний антисептик, який не тільки не зашкодить, а й зможе допомогти, варто користуватись такими порадами:

  • Антисептики повинні обов’язково містити мінімум 60% вмісту спирту. В іншому випадку вони просто не спрацюють.
  • Добре вивчіть маркування товару, його склад. Якщо жодної інформації про це немає – не купуйте цей товар.
  • Звертайте увагу, чи підходить вам санітайзер, який ви збираєтесь купити. На маркуванні має бути зазначено обмеження у використанні: за віком, типом шкіри і так далі.
  • Не ведіться на маркетингові ходи, що антисептик вбиває 100% бактерій. Це неможливо!
  • Безпечніше, звичайно, купувати санітайзери в аптеках або магазинах. Усе через те, що в інтернет-магазинах більший шанс натрапити на шахраїв.
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Більше про те, як обрати антисептик – дивіться в сюжеті рубрики Споживач.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зробити антисептик у домашніх умовах.

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Теги: антисептик, Максим Несміянов, Марина Лишак, Споживач
22.04.2020 16:09



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