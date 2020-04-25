Коронавірус 25 квітня – інтерактивна карта та статистика

Коронавірус в Україні і світі станом на 25 квітня – інтерактивна карта та свіжі дані.
Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 25 квітня 2020 року.
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Коронавірус – інтерактивна карта
Станом на сьогодні, 25 квітня, в Україні зафіксовано 8125 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 478 нових випадків.
До Центру надійшло 1451 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 23 969.
Статистика по областях станом на ранок 25 квітня така:
Вінницька область — 377 випадків;
Волинська область — 212 випадки;
Дніпропетровська область — 240 випадків;
Донецька область — 27 випадків;
Житомирська область — 337 випадків;
Закарпатська область — 286 випадків;
Запорізька область — 171 випадок;
Івано-Франківська область — 700 випадків;
Кіровоградська область — 306 випадків;
м. Київ — 1159 випадків;
Київська область — 519 випадків;
Львівська область — 317 випадків;
Луганська область — 28 випадків;
Миколаївська область — 103 випадки;
Одеська область — 183 випадки;
Полтавська область — 169 випадків;
Рівненська область — 483 випадки;
Сумська область — 94 випадки;
Тернопільська область — 565 випадків;
Харківська область — 125 випадків;
Херсонська область — 79 випадків;
Хмельницька область — 66 випадків;
Чернівецька область — 1308 випадків;
Черкаська область — 249 випадків;
Чернігівська область — 22 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на 09.00 25 квітня летальних випадків 201, одужали 782 особи.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 25 квітня 2020 року у світі зафіксовано 2 790 986 випадків захворювання на коронавірус (понад 890 тисяч з них у США, понад 219 тисяч – в Іспанії, понад 192 тисяч в Італії)Також по темі: Як вибрати антисептик: корисні поради Коронавірус і карантин: жарти, меми та приколи із соцмереж Як отримати волонтерську допомогу під час карантину?
Понад 781 тис. осіб вже одужали. Втім, понад 195 тис. випадків, на жаль, стали летальними.
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