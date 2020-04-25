Коронавірус 25 квітня – інтерактивна карта та статистика

Коронавірус в Україні і світі станом на 25 квітня – інтерактивна карта та свіжі дані.

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 25 квітня 2020 року.

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Коронавірус – інтерактивна карта

Станом на сьогодні, 25 квітня, в Україні зафіксовано 8125 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 478 нових випадків.

До Центру надійшло 1451 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 23 969.

Статистика по областях станом на ранок 25 квітня така:

Вінницька область — 377 випадків;

Волинська область — 212 випадки;

Дніпропетровська область — 240 випадків;

Донецька область — 27 випадків;

Житомирська область — 337 випадків;

Закарпатська область — 286 випадків;

Запорізька область — 171 випадок;

Івано-Франківська область — 700 випадків;

Кіровоградська область — 306 випадків;

м. Київ — 1159 випадків;

Київська область — 519 випадків;

Львівська область — 317 випадків;

Луганська область — 28 випадків;

Миколаївська область — 103 випадки;

Одеська область — 183 випадки;

Полтавська область — 169 випадків;

Рівненська область — 483 випадки;

Сумська область — 94 випадки;

Тернопільська область — 565 випадків;

Харківська область — 125 випадків;

Херсонська область — 79 випадків;

Хмельницька область — 66 випадків;

Чернівецька область — 1308 випадків;

Черкаська область — 249 випадків;

Чернігівська область — 22 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 09.00 25 квітня летальних випадків 201, одужали 782 особи.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 25 квітня 2020 року у світі зафіксовано 2 790 986 випадків захворювання на коронавірус (понад 890 тисяч з них у США, понад 219 тисяч – в Іспанії, понад 192 тисяч в Італії)

Понад 781 тис. осіб вже одужали. Втім, понад 195 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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