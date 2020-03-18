Що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу: покрокова інструкція

Що робити, якщо ви підозрюєте в себе коронавірус? Ранок у Великому Місті зібрав усю важливу інформацію в одному матеріалі.
В Україні вже лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19. Втім реальні цифри можуть бути в рази більшими.
То куди звертатися і як діяти, якщо ви підозрюєте в себе коронавірус? Зараз усе детально розкажемо.
Для початку, нагадаємо ознаки, характерні для нового коронавірусу.
Симптоми коронавірусу
- Підвищена температура, лихоманка
- Сухий кашель
- Біль у горлі
- Ускладнене дихання
- Загальна слабкість
В окремих випадках також може спостерігатися риніт, кон’юнктивіт і діарея.
Симптоми захворювання можуть проявитися через 2–14 днів після зараження, втім у середньому стають помітними на 5-7 день.
Що робити, якщо ви підозрюєте в себе коронавірус?
Що робити, якщо ви помітили в себе симптоми коронавірусу? Дотримуйтесь такої послідовності дій.
1. Якщо ви з якихось причин ще цього не зробили – негайно самоізолюйтеся.
Якщо збиватимете температуру – у жодному разі не використовуйте для цього ібупрофен. Доведено, що він погіршує стан при коронавірусі. Дозволений лише парацетамол і препарати на його основі.
2. Зателефонуйте до сімейного лікаря (їхати до нього не варто).
Розкажіть про симптоми та історію своїх подорожей за останні кілька тижнів, а також – чи спілкувалися з людьми, які нещодавно були за кордоном.
3. Якщо у вас немає сімейного лікаря – дзвоніть на гарячу лінію Національної служби здоров’я за номером 1677.
Також є інша гаряча лінія, яка поки що працює в тестовому режимі: 0 800 505 201
4. Якщо самопочуття дуже погане, а також наявні задишка, утруднене дихання, кровохаркання, нудота, сплутаність свідомості – звертайтеся до швидкої допомоги за номером 103.
Якщо швидка відмовляється приїжджати – повідомте про цю стиуацію на гарячу лінію 1545.Також по темі: Пандемія коронавірусу: чому важливо залишатися вдома Як правильно мити та дезінфікувати руки Зірки та політики: хто з відомих людей захворів на коронавірус
5. Лікарі приймуть рішення про необхідність вашої ізоляції та госпіталізації, а також – протестують на COVID-19 і розкажуть, як лікуватися.
Експрес-тести наразі є в 7 лікарнях Києва: Олександрівській, міських лікарнях №4 і №9, пологовому будинку №4, дитячих лікарнях №1 і №2, інфекційній дитячій лікарні на Дегтярівській.
А також – в окремих лікарнях Житомирської, Дніпропетровської, Рівненської, Вінницької, Тернопільської, Запорізької та Львівської областей.
6. Якщо у вас дійсно є підозра на коронавірус, осіб, із якими ви контактували, також ізолюють до результатів вашого тестування.
Тож тепер ви знаєте, як діяти, якщо помітили в себе симптоми коронавірусу. Бережіть себе, зберігайте спокій і будьте здорові!
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим зайнятися вдома під час карантину.
Головне фото: Pixabay
Аліна Литвиненко