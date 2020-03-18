Що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу: покрокова інструкція

Що робити, якщо ви підозрюєте в себе коронавірус? Ранок у Великому Місті зібрав усю важливу інформацію в одному матеріалі.

В Україні вже лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19. Втім реальні цифри можуть бути в рази більшими.

То куди звертатися і як діяти, якщо ви підозрюєте в себе коронавірус? Зараз усе детально розкажемо.

Для початку, нагадаємо ознаки, характерні для нового коронавірусу.

Симптоми коронавірусу

Підвищена температура, лихоманка

Сухий кашель

Біль у горлі

Ускладнене дихання

Загальна слабкість

В окремих випадках також може спостерігатися риніт, кон’юнктивіт і діарея.

Симптоми захворювання можуть проявитися через 2–14 днів після зараження, втім у середньому стають помітними на 5-7 день.

Що робити, якщо ви підозрюєте в себе коронавірус?

Що робити, якщо ви помітили в себе симптоми коронавірусу? Дотримуйтесь такої послідовності дій.

1. Якщо ви з якихось причин ще цього не зробили – негайно самоізолюйтеся.

Якщо збиватимете температуру – у жодному разі не використовуйте для цього ібупрофен. Доведено, що він погіршує стан при коронавірусі. Дозволений лише парацетамол і препарати на його основі.

2. Зателефонуйте до сімейного лікаря (їхати до нього не варто).

Розкажіть про симптоми та історію своїх подорожей за останні кілька тижнів, а також – чи спілкувалися з людьми, які нещодавно були за кордоном.

3. Якщо у вас немає сімейного лікаря – дзвоніть на гарячу лінію Національної служби здоров’я за номером 1677.

Також є інша гаряча лінія, яка поки що працює в тестовому режимі: 0 800 505 201

4. Якщо самопочуття дуже погане, а також наявні задишка, утруднене дихання, кровохаркання, нудота, сплутаність свідомості – звертайтеся до швидкої допомоги за номером 103.

Якщо швидка відмовляється приїжджати – повідомте про цю стиуацію на гарячу лінію 1545.

5. Лікарі приймуть рішення про необхідність вашої ізоляції та госпіталізації, а також – протестують на COVID-19 і розкажуть, як лікуватися.

Експрес-тести наразі є в 7 лікарнях Києва: Олександрівській, міських лікарнях №4 і №9, пологовому будинку №4, дитячих лікарнях №1 і №2, інфекційній дитячій лікарні на Дегтярівській.

А також – в окремих лікарнях Житомирської, Дніпропетровської, Рівненської, Вінницької, Тернопільської, Запорізької та Львівської областей.

6. Якщо у вас дійсно є підозра на коронавірус, осіб, із якими ви контактували, також ізолюють до результатів вашого тестування.

Тож тепер ви знаєте, як діяти, якщо помітили в себе симптоми коронавірусу. Бережіть себе, зберігайте спокій і будьте здорові!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим зайнятися вдома під час карантину.

Головне фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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