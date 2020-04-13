Коронавірус і карантин: жарти, меми та приколи із соцмереж

Найпопулярніші приколи і жарти про коронавірус, карантин та самоізоляцію, які варто відправити друзям.
Коронавірус і карантин – головні теми весни 2020 року.
Звісно, веселого тут мало, але люди не втрачають оптимізму і жартують над собою та над злобним вірусом.Також по темі: Що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу: покрокова інструкція NK на карантині: як Настя Каменських проводить час вдома Чим зайнятися вдома під час карантину: 15 ідей
Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найсмішніші приколи про коронавірус у фото та відео.
Путін про коронавірус – прикол
⚡️Путин всё рассказал pic.twitter.com/yB37b01ayB
— анатолий ноготочки???? (@A_Kapustin) March 15, 2020
Шварценеггер із поні на карантині – відео
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Пісні про карантин – відео
С праздником Новруз, друзья! Здоровья!❤А вот и психологический антивирус – полная версия самого актуального и жизнеутверждающего хита этих дней от Брендон Стоуна✌P.S. Кто ждёт его гастроли в Баку?????
Опубліковано Зауром Алиевим Пʼятниця, 20 березня 2020 р.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим зайнятися на карантині.