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ICTV / Ранок / Коронавірус і карантин: жарти, меми та приколи із соцмереж / 13.04.2020 14:35
13.04.2020 14:35
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Коронавірус і карантин: жарти, меми та приколи із соцмереж


Найпопулярніші приколи і жарти про коронавірус, карантин та самоізоляцію, які варто відправити друзям.

Коронавірус і карантин – головні теми весни 2020 року.

Звісно, веселого тут мало, але люди не втрачають оптимізму і жартують над собою та над злобним вірусом.

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Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найсмішніші приколи про коронавірус у фото та відео.

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Коронавірус і карантин: жарти, меми та приколи із соцмереж / 16 фотографій

 

Путін про коронавірус – прикол

Шварценеггер із поні на карантині – відео

 

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Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger)

Пісні про карантин – відео

С праздником Новруз, друзья! Здоровья!❤А вот и психологический антивирус – полная версия самого актуального и жизнеутверждающего хита этих дней от Брендон Стоуна✌P.S. Кто ждёт его гастроли в Баку?????

Опубліковано Зауром Алиевим Пʼятниця, 20 березня 2020 р.

 

 

 

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Публикация от Виталий Кузьминых (@vitaly_just.do.it)

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим зайнятися на карантині.

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Теги: коронавірус, прикол
13.04.2020 14:35



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