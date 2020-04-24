Коронавірус 24 квітня – інтерактивна карта та статистика

Коронавірус в Україні і світі станом на 24 квітня – інтерактивна карта та свіжі дані.
Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 24 квітня 2020 року.
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Коронавірус – інтерактивна карта
Станом на сьогодні, 24 квітня, в Україні зафіксовано 7647 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 477 нових випадків.
До Центру надійшло 1460 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 22 518.
Статистика по областях станом на ранок 24 квітня така:
Вінницька область — 370 випадків;
Волинська область — 203 випадки;
Дніпропетровська область — 195 випадків;
Донецька область — 24 випадки;
Житомирська область — 309 випадків;
Закарпатська область — 260 випадків;
Запорізька область — 163 випадки;
Івано-Франківська область — 684 випадки;
Кіровоградська область — 283 випадки;
м. Київ — 1122 випадки;
Київська область — 505 випадків;
Львівська область — 298 випадків;
Луганська область — 27 випадків;
Миколаївська область — 103 випадки;
Одеська область — 169 випадків;
Полтавська область — 161 випадок;
Рівненська область — 437 випадків;
Сумська область — 90 випадків;
Тернопільська область — 532 випадки;
Харківська область — 118 випадків;
Херсонська область — 77 випадків;
Хмельницька область — 65 випадків;
Чернівецька область — 1199 випадків;
Черкаська область — 234 випадки;
Чернігівська область — 19 випадків
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на 09.00 24 квітня летальних випадків 193, одужали 601 особа.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 24 квітня 2020 року у світі зафіксовано 2 709 483 випадок захворювання на коронавірус (понад 869 тисяч з них у США, понад 213 тисяч – в Іспанії, понад 189 тисяч в Італії)Також по темі: Яка маска найкраще захищає від коронавірусу Як не захворіти на коронавірус: інструкція Коронавірус і карантин: жарти, меми та приколи із соцмереж
742 тис. осіб вже одужали. Втім, понад 190 тис. випадків, на жаль, стали летальними.
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