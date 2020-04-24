Коронавірус 24 квітня – інтерактивна карта та статистика

Коронавірус в Україні і світі станом на 24 квітня – інтерактивна карта та свіжі дані.

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 24 квітня 2020 року.

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Коронавірус – інтерактивна карта

Станом на сьогодні, 24 квітня, в Україні зафіксовано 7647 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 477 нових випадків.

До Центру надійшло 1460 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 22 518.

Статистика по областях станом на ранок 24 квітня така:

Вінницька область — 370 випадків;

Волинська область — 203 випадки;

Дніпропетровська область — 195 випадків;

Донецька область — 24 випадки;

Житомирська область — 309 випадків;

Закарпатська область — 260 випадків;

Запорізька область — 163 випадки;

Івано-Франківська область — 684 випадки;

Кіровоградська область — 283 випадки;

м. Київ — 1122 випадки;

Київська область — 505 випадків;

Львівська область — 298 випадків;

Луганська область — 27 випадків;

Миколаївська область — 103 випадки;

Одеська область — 169 випадків;

Полтавська область — 161 випадок;

Рівненська область — 437 випадків;

Сумська область — 90 випадків;

Тернопільська область — 532 випадки;

Харківська область — 118 випадків;

Херсонська область — 77 випадків;

Хмельницька область — 65 випадків;

Чернівецька область — 1199 випадків;

Черкаська область — 234 випадки;

Чернігівська область — 19 випадків

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 09.00 24 квітня летальних випадків 193, одужали 601 особа.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 24 квітня 2020 року у світі зафіксовано 2 709 483 випадок захворювання на коронавірус (понад 869 тисяч з них у США, понад 213 тисяч – в Іспанії, понад 189 тисяч в Італії)

742 тис. осіб вже одужали. Втім, понад 190 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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