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ICTV / Ранок / Коронавірус 24 квітня – інтерактивна карта та статистика / 24.04.2020 09:28
24.04.2020 09:28
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Коронавірус 24 квітня – інтерактивна карта та статистика


Коронавірус в Україні і світі станом на 24 квітня – інтерактивна карта та свіжі дані.

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 24 квітня 2020 року.

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Коронавірус – інтерактивна карта 

Станом на сьогодні, 24 квітня, в Україні зафіксовано 7647 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 477 нових випадків.

До Центру надійшло 1460 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 22 518.

Статистика по областях станом на ранок 24 квітня така:

Вінницька область — 370 випадків;
Волинська область — 203 випадки;
Дніпропетровська область — 195 випадків;
Донецька область — 24 випадки;
Житомирська область — 309 випадків;
Закарпатська область — 260 випадків;
Запорізька область — 163 випадки;
Івано-Франківська область — 684 випадки;
Кіровоградська область — 283 випадки;
м. Київ — 1122 випадки;
Київська область — 505 випадків;
Львівська область — 298 випадків;
Луганська область — 27 випадків;
Миколаївська область — 103 випадки;
Одеська область — 169 випадків;
Полтавська область — 161 випадок;
Рівненська область — 437 випадків;
Сумська область — 90 випадків;
Тернопільська область — 532 випадки;
Харківська область — 118 випадків;
Херсонська область — 77 випадків;
Хмельницька область — 65 випадків;
Чернівецька область — 1199 випадків;
Черкаська область — 234 випадки;
Чернігівська область — 19 випадків

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 09.00 24 квітня летальних випадків 193, одужали 601 особа.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 24 квітня 2020 року у світі зафіксовано 2 709 483 випадок захворювання на коронавірус (понад 869 тисяч з них у США, понад 213 тисяч – в Іспанії, понад 189 тисяч в Італії)

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742 тис. осіб вже одужали. Втім, понад 190 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
24.04.2020 09:28



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