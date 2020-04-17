Як не захворіти на коронавірус: інструкція

Як не захворіти на COVID-19? Ранок у Великому Місті зібрав найважливіші поради в одному матеріалі.

Станом на 17 квітня, в Україні зафіксовано 4662 лабораторно підтверджені випадки коронавірусу. І з кожним днем ситуація стає все серйознішою.

Коронавірус – як не захворіти

Залишайся вдома

Найкраще, що ти можеш зробити, аби вберегти себе та свою родину від коронавірусу – це сумлінно дотримуватися карантину.

Прогулянки по вулиці та зустрічі з друзями почекають. Просто залишайся вдома. Навіть на Великдень.

Використовуй маску правильно

Якщо тобі вкрай необхідно вийти з оселі, наприклад, у магазин чи аптеку – не забудь маску. Причому, вдягати її треба ще в квартирі – так ти не торкатимешся до засобу захисту брудними руками.

Якщо ти користуєшся одноразовою маскою з аптеки, її можна носити не довше 2-3 годин. Одразу використання маску потрібно викинути в смітник.

Багаторазову маску потрібно обов’язково прати після кожного використання.

Мий та дезінфікуй руки

Часте миття рук має стати твоїм життєвим правилом. Причому, робити це потрібно не менше 20 секунд.

Коли потрібно мити руки:

При поверненні додому з вулиці;

Після кашлю або чхання;

Перед прийомом їжі або готовкою;

В офісі – після зміни виду діяльності;

Після відвідування туалету;

Після контакту з тваринами;

Якщо ж помити руки немає можливості, ретельно оброби їх антисептиком із вмістом спирту не менше 70%.

Не торкайся обличчя

У середньому, людина торкається свого обличчя не менше 20 разів на годину!

Якщо руки не ідеально чисті – вірус легко може потрапити в організм. Тому намагайся контролювати свої дії, особливо коли ти не вдома.

Замовляй доставку

Якщо є можливість, усе необхідне замовляй онлайн. Зараз таку послугу пропонує чимало магазинів та супермаркетів.

Причому, товари бажано оплатити на сайті при замовленні і попросити кур’єра залишити пакети під дверима.

Тримай дистанцію

Якщо ж тобі таки довелося вийти на вулицю, не підходь до людей ближче, ніж на метр.

У супермаркет виходь рано-вранці, коли там ще не так багато відвідувачів.

Якщо у магазині є каси самообслуговування – скористайся ними. Платити намагайся безконтактно, не торкаючись ані до грошей, ані до терміналу.

Дезінфікуй одяг

Після повернення додому обов’язково продезінфікуй одяг та взуття. Адже на них коронавірус може жити до 5 днів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо ви помітили в себе симптоми коронавірусу.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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