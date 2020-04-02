Коронавірус у В’єтнамі: чому хворих там втричі менше, ніж в Україні

В’єтнам – це країна вуличних ринків, байків та особливої кухні. Вже кілька місяців там фіксують хворих на коронавірус, оскільки він межує з Китаєм, де і з’явився вірус. Українські емігранти Інна та Сергій розкажуть, як держава переживає поширення пандемії COVID-19.
Карантин
645 інфікованих, 17 померлих – це коронавірусні дані по Україні за 1 квітня. 212 інфікованих та жодного померлого – це дані на ту ж дату, які подає В’єтнам. Тобто в країні, яка межує з Китаєм, COVID-19 зачепив втричі менше людей, ніж в Україні.
Українські емігранти пояснюють, що це відбулось завдяки жорстким заходам влади В’єтнаму.
З лютого в країні закрили всі навчальні заходи, припинили авіасполучення з Китаєм, Південною Кореєю та Японією. Працюють лише аптеки та супермаркети.Також по темі: Коронавірус в Італії: як живеться емігрантам в ізоляції Лікар у Німеччині з українським дипломом: українка про роботу за кордоном COVID-19: інфікована українка розповіла про симптоми коронавірусу
Усіх закликають сидіти вдома та виходити лише за крайньої потреби. Тих, хто порушить це правило – очікує штраф.
Абсолютно всі, хто все ж зміг у той час потрапити на територію держави – одразу проходили самоізоляцію. Поступово обмеження тільки посилювались.
Перевіряють всіх іноземців, дезінфікують вулиці та всі заклади.
Тести на коронавірус та маски
Можна було б подумати, що у В’єтнамі мало хворих, бо мало тестів, які виявляють коронавірус. Проте наші герої підкреслюють, що перевіритись на наявність хвороби – не проблема.
Тести, лікування та карантин для місцевих жителів абсолютно безкоштовні. Іноземці також можуть прийти до лікарні та перевіритись на наявність COVID-19 – і нічого за це не заплатити.
Проте якщо в них виявлять хворобу, то лікування вже не буде безкоштовним.
Носити маски скрізь чи ні – залишається питання спірним. Але на думку наших емігрантів саме те, що всі у В’єтнамі носять їх, і рятує від поширення пандемії.
Більше про коронавірус у В’єтнамі – дивіться у сюжеті рубрики Емігранти.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про коронавірус в Еквадорі.
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