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ICTV / Ранок / Коронавірус 22 квітня – інтерактивна карта та статистика / 22.04.2020 10:06
22.04.2020 10:06
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Коронавірус 22 квітня – інтерактивна карта та статистика


Коронавірус в Україні і світі станом на 22 квітня – інтерактивна карта та свіжі дані.

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 22 квітня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, слідкуй ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Станом на сьогодні, 22 квітня, в Україні зафіксовано 6592 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу. За добу було зафіксовано 467 нових випадків.

До Центру надійшло 1117 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 19649.

Статистика по областях станом на ранок 22 квітня така:

Вінницька область — 349 випадків;
Волинська область — 176 випадків;
Дніпропетровська область — 150 випадків;
Донецька область — 16 випадків;
Житомирська область — 287 випадків;
Закарпатська область — 218 випадків;
Запорізька область — 141 випадок;
Івано-Франківська область — 589 випадків;
Кіровоградська область — 251 випадок;
м. Київ — 989 випадків;
Київська область — 390 випадків;
Львівська область — 274 випадки;
Луганська область — 26 випадків;
Миколаївська область — 82 випадки;
Одеська область — 148 випадків;
Полтавська область — 116 випадків;
Рівненська область — 353 випадки;
Сумська область — 86 випадків;
Тернопільська область — 471 випадок;
Харківська область — 82 випадки;
Херсонська область — 72 випадки;
Хмельницька область — 54 випадки;
Чернівецька область — 1053 випадки;
Черкаська область — 206 випадків;
Чернігівська область — 13 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 09.00 22 квітня летальних випадків 174, одужали 424 особи.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 22 квітня 2020 року у світі зафіксовано 2 565 258 випадків захворювання на коронавірус (понад 825 тисяч з них у США, понад 204 тисячі – в Іспанії, понад 183 тисячі в Італії)

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681 тис. осіб вже одужали. Втім, понад 177 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
22.04.2020 10:06



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