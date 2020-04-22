Коронавірус 22 квітня – інтерактивна карта та статистика

Коронавірус в Україні і світі станом на 22 квітня – інтерактивна карта та свіжі дані.

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 22 квітня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, слідкуй ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Станом на сьогодні, 22 квітня, в Україні зафіксовано 6592 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу. За добу було зафіксовано 467 нових випадків.

До Центру надійшло 1117 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 19649.

Статистика по областях станом на ранок 22 квітня така:

Вінницька область — 349 випадків;

Волинська область — 176 випадків;

Дніпропетровська область — 150 випадків;

Донецька область — 16 випадків;

Житомирська область — 287 випадків;

Закарпатська область — 218 випадків;

Запорізька область — 141 випадок;

Івано-Франківська область — 589 випадків;

Кіровоградська область — 251 випадок;

м. Київ — 989 випадків;

Київська область — 390 випадків;

Львівська область — 274 випадки;

Луганська область — 26 випадків;

Миколаївська область — 82 випадки;

Одеська область — 148 випадків;

Полтавська область — 116 випадків;

Рівненська область — 353 випадки;

Сумська область — 86 випадків;

Тернопільська область — 471 випадок;

Харківська область — 82 випадки;

Херсонська область — 72 випадки;

Хмельницька область — 54 випадки;

Чернівецька область — 1053 випадки;

Черкаська область — 206 випадків;

Чернігівська область — 13 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 09.00 22 квітня летальних випадків 174, одужали 424 особи.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 22 квітня 2020 року у світі зафіксовано 2 565 258 випадків захворювання на коронавірус (понад 825 тисяч з них у США, понад 204 тисячі – в Іспанії, понад 183 тисячі в Італії)

681 тис. осіб вже одужали. Втім, понад 177 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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