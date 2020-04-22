Коронавірус 22 квітня – інтерактивна карта та статистика

Коронавірус в Україні і світі станом на 22 квітня – інтерактивна карта та свіжі дані.
Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 22 квітня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, слідкуй ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Станом на сьогодні, 22 квітня, в Україні зафіксовано 6592 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу. За добу було зафіксовано 467 нових випадків.
До Центру надійшло 1117 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 19649.
Статистика по областях станом на ранок 22 квітня така:
Вінницька область — 349 випадків;
Волинська область — 176 випадків;
Дніпропетровська область — 150 випадків;
Донецька область — 16 випадків;
Житомирська область — 287 випадків;
Закарпатська область — 218 випадків;
Запорізька область — 141 випадок;
Івано-Франківська область — 589 випадків;
Кіровоградська область — 251 випадок;
м. Київ — 989 випадків;
Київська область — 390 випадків;
Львівська область — 274 випадки;
Луганська область — 26 випадків;
Миколаївська область — 82 випадки;
Одеська область — 148 випадків;
Полтавська область — 116 випадків;
Рівненська область — 353 випадки;
Сумська область — 86 випадків;
Тернопільська область — 471 випадок;
Харківська область — 82 випадки;
Херсонська область — 72 випадки;
Хмельницька область — 54 випадки;
Чернівецька область — 1053 випадки;
Черкаська область — 206 випадків;
Чернігівська область — 13 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на 09.00 22 квітня летальних випадків 174, одужали 424 особи.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 22 квітня 2020 року у світі зафіксовано 2 565 258 випадків захворювання на коронавірус (понад 825 тисяч з них у США, понад 204 тисячі – в Іспанії, понад 183 тисячі в Італії)Також по темі: Яка маска найкраще захищає від коронавірусу Скільки коронавірус живе на різних поверхнях: інфографіка Як не захворіти на коронавірус: інструкція
681 тис. осіб вже одужали. Втім, понад 177 тис. випадків, на жаль, стали летальними.
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