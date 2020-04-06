Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Скільки коронавірус живе на різних поверхнях: інфографіка / 06.04.2020 17:01
06.04.2020 17:01
Поділитися

Скільки коронавірус живе на різних поверхнях: інфографіка


Як довго Covid-19 може жити на папері, пластику, металі та інших поверхнях? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе всю необхідну інформацію.

Підхопити коронавірус Covid-19 можна не тільки повітряно-крапельним шляхом, але й торкаючись до заражених предметів.

Причому, час виживання вірусу на різних поверхнях відрізняється – від кількох годин до кількох днів.

Найменше він витримує в повітрі, найдовше – на склі та пластику,

Скільки часу живе коронавірус на різних поверхнях

Пластик: 5 днів

Скло: 5 днів

Дерево: 4-5 днів

Сталь: 2 дні

Картон: 24 години

Одяг та маски: 12 годин

Медичні рукавички: 8 годин

Алюміній: 2-8 годин

Мідь: 4 години

Повітря: 3 години

коронавірус інфографіка

Як не заразитися коронавірусом контактним шляхом?

  • Залишайся вдома та виходь на вулицю лише у випадку крайньої необхідності
  • Після контакту з будь-якими потенційно зараженими поверхнями ретельно мий руки з милом або обробляй їх антисептиком.
  • Обробляй підозрілі поверхні. Мило і миючі засоби з дезінфікувальними властивостями здатні знищіти вірус за кілька хвилин.
  • Не доторкайся руками до обличчя.
Також по темі: Як продезінфікувати смартфон і не нашкодити екрану: дієві методи Пандемія COVID-19: чому життєво необхідно залишатись вдома Як не заразитися короновірусом у супермаркеті: практичні поради
  • У магазині використовуй одноразові рукавички, які потрібно викинути одразу після застосування.
  • Намагайся купувати упаковані продукти.
  • Якщо є можливість, після покупки відправляй продукти на карантин. Тобто не чіпай їх кілька днів, поки потенційні мікроби не загинуть.
  • Плати у магазині безконтактно, оскільки на грошах і банківській картці коронавірус прекрасно себе почуває.
  • Ретельно мий у гарячій воді всі продукти, які можна помити.
  • Обробляй мобільний телефон та ключі щоразу, коли повертаєшся з вулиці.
  • Частіше пери одяг, у якому виходиш на вулицю.
  • Чхай лише в одноразову серветку, яку одразу ж треба викинути в смітник, а руки помити чи обробити спиртовмісним санітайзером

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зробити антисептик своїми руками.

Головне фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Здоров'я, коронавірус
06.04.2020 17:01



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати