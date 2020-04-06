Скільки коронавірус живе на різних поверхнях: інфографіка

Як довго Covid-19 може жити на папері, пластику, металі та інших поверхнях? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе всю необхідну інформацію.

Підхопити коронавірус Covid-19 можна не тільки повітряно-крапельним шляхом, але й торкаючись до заражених предметів.

Причому, час виживання вірусу на різних поверхнях відрізняється – від кількох годин до кількох днів.

Найменше він витримує в повітрі, найдовше – на склі та пластику,

Скільки часу живе коронавірус на різних поверхнях

Пластик: 5 днів

Скло: 5 днів

Дерево: 4-5 днів

Сталь: 2 дні

Картон: 24 години

Одяг та маски: 12 годин

Медичні рукавички: 8 годин

Алюміній: 2-8 годин

Мідь: 4 години

Повітря: 3 години

Як не заразитися коронавірусом контактним шляхом?

Залишайся вдома та виходь на вулицю лише у випадку крайньої необхідності

Після контакту з будь-якими потенційно зараженими поверхнями ретельно мий руки з милом або обробляй їх антисептиком.

Обробляй підозрілі поверхні. Мило і миючі засоби з дезінфікувальними властивостями здатні знищіти вірус за кілька хвилин.

Не доторкайся руками до обличчя.

У магазині використовуй одноразові рукавички, які потрібно викинути одразу після застосування.

Намагайся купувати упаковані продукти.

Якщо є можливість, після покупки відправляй продукти на карантин. Тобто не чіпай їх кілька днів, поки потенційні мікроби не загинуть.

Плати у магазині безконтактно, оскільки на грошах і банківській картці коронавірус прекрасно себе почуває.

Ретельно мий у гарячій воді всі продукти, які можна помити.

Обробляй мобільний телефон та ключі щоразу, коли повертаєшся з вулиці.

Частіше пери одяг, у якому виходиш на вулицю.

Чхай лише в одноразову серветку, яку одразу ж треба викинути в смітник, а руки помити чи обробити спиртовмісним санітайзером

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зробити антисептик своїми руками.

Головне фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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