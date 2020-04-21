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ICTV / Ранок / Звідки з’явились колорадські жуки? / 21.04.2020 19:05
21.04.2020 19:05
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Звідки з’явились колорадські жуки?

Фото: Pixabay

Всі ми звикли до різноманітних страв із картоплі. Вона є одним із головних продуктів на українському столі. Проте чи знали ви, які неймовірні історії приховує бульба?

Чому в Британії забороняли картоплю

Картоплю в подарунок королеві Єлизаветі привіз її фаворит, один із колонізаторів Америки, сер Волтер Рейлі у 1589.

Королева скликала на бал із бенкетом усіх вельмож і наказала, щоб у кожній страві на столі був новий делікатес – картопля.

Кухарі, звичайно ж, так і зробили. Однак приготували страви не з некрасивої бульби, а з картопляних стебелів та квіток. Цим більшість гостей потравилися, а дехто навіть помер!

Такого Єлизавета стерпіти не могла, і в судовому порядку заборонила вживати картоплю.

Звідки з’явились колорадські жуки

Радянська пропаганда стверджувала, що колорадських жуків штучно вивели американці і масово розводили у своїх лабораторіях, а потім скидали з літаків на наші поля.

Зараз зрозуміло, що все це безглуздя! А що ж насправді?

Комах дійсно вперше виявили в США ще у 1855 році. Вони з’їли більшу частину врожаю у  штаті Колорадо. Тому їх і називають колорадськими.

Через американську військову базу шкідники потрапили до Франції. А вже звідти колорад поліз самотужки їсти східноєвропейську картоплю.

Картини з картоплі

Чи можете ви собі уявити, що хтось не їсть картоплю, а робить із неї справжні шедеври?

Американець Керрі О’Туола всього за чотири дні створив художній витвір із майже шести тисяч картоплинок фрі.

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Щодня його роботу фіксували на відео. Картину представили у Всесвітньому музеї картоплі в штаті Нью-Йорк.

Більше про картоплю – дивіться в сюжеті рубрики Предмет в історіях.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим корисне вино.

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Теги: Картопля, Предмет в історіях
21.04.2020 19:05



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