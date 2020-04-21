Всі ми звикли до різноманітних страв із картоплі. Вона є одним із головних продуктів на українському столі. Проте чи знали ви, які неймовірні історії приховує бульба?
Чому в Британії забороняли картоплю
Картоплю в подарунок королеві Єлизаветі привіз її фаворит, один із колонізаторів Америки, сер Волтер Рейлі у 1589.
Королева скликала на бал із бенкетом усіх вельмож і наказала, щоб у кожній страві на столі був новий делікатес – картопля.
Кухарі, звичайно ж, так і зробили. Однак приготували страви не з некрасивої бульби, а з картопляних стебелів та квіток. Цим більшість гостей потравилися, а дехто навіть помер!
Такого Єлизавета стерпіти не могла, і в судовому порядку заборонила вживати картоплю.
Звідки з’явились колорадські жуки
Радянська пропаганда стверджувала, що колорадських жуків штучно вивели американці і масово розводили у своїх лабораторіях, а потім скидали з літаків на наші поля.
Зараз зрозуміло, що все це безглуздя! А що ж насправді?
Комах дійсно вперше виявили в США ще у 1855 році. Вони з’їли більшу частину врожаю у штаті Колорадо. Тому їх і називають колорадськими.
Через американську військову базу шкідники потрапили до Франції. А вже звідти колорад поліз самотужки їсти східноєвропейську картоплю.
Картини з картоплі
Чи можете ви собі уявити, що хтось не їсть картоплю, а робить із неї справжні шедеври?
Американець Керрі О’Туола всього за чотири дні створив художній витвір із майже шести тисяч картоплинок фрі.Також по темі: Хто придумав торт Наполеон: цікаві історії появи солодкої випічки Що символізують каблучки на пальцях. Історія появи прикраси Неймовірна історія пакета: як він допоміг врятувати життя немовляти
Щодня його роботу фіксували на відео. Картину представили у Всесвітньому музеї картоплі в штаті Нью-Йорк.
Більше про картоплю – дивіться в сюжеті рубрики Предмет в історіях.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим корисне вино.