Що символізують каблучки на пальцях. Історія появи прикраси

Хочеш дізнатись, що символізують каблучки на пальцях? Тоді дивись далі. Журналістка рубрики Предмет в історіях відшукала багато цікавих фактів про цю прикрасу.

Обручку винайшли єгиптяни. Носили її на безіменному пальці лівої руки. Бо вірили, що артерія на цьому пальці пов’язана з серцем і відповідає за почуття.

Неодмінним атрибутом давніх часів були фамільні перстні керівних династій.

Якщо ж говорити про каблучки загалом, то звичайні люди коштовністю прикрас надто не переймалися. Каблучки могли бути і з деревини, і з лози.

Це зараз ми носимо каблучки, як заманеться. А раніше їх носили, керуючись не віяннями моди, а на тих пальцях, які щось символізували.

Так подавали знаки протилежній статі. Якщо прикрасу вдягали на безіменний палець лівої руки – жодних шансів на стосунки чи близькість з цією людиною не було.

Це означало, що вона вже мала другу половинку. На мізинці носили ті, хто хотів лише розваг і флірту.

А на середньому – ті, хто був в активному пошуку партнера для тривалих стосунків.

Звідки взявся стереотип, що пропозицію треба робити каблучкою з діамантом

Виявляється, у всьому винна реклама! Розгорнули її в 20-х роках минулого століття. Керівник єдиної компанії, яка продавала в США такі прикраси, Гаррі Оппенгеймер помітив, що коло покупців постійно звужується.

І купують прикраси з діамантами лише заможні чоловіки. Тому орієнтувати рекламу почали на звичайних роботяг. Гаслом кампанії став вислів «Діаманти назавжди».

Маркетологи також ввели правило, що каблучка для заручин має коштувати не менше двох місячних зарплат нареченого. Вони проводили лекції, де вчили чоловіків, як зробити пропозицію красиво та незабутньо.

А чоловіки відчували свою значимість і статусність. До рекламної кампанії залучили цілий ряд зірок.

У романтичних фільмах закохані чоловіки дарували прикраси так чуттєво, що в майбутніх наречених не залишалося інших варіантів освідчитися. Ця хитрість спрацювала! І працює досі.

Хоча, зараз вибір камінців такий великий, що діамантами можна надто не перейматися.

Більше про коштовні каблучки дивіться в сюжеті рубрики Предмет в історіях.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто придумав свічку.

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