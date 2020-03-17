Неймовірна історія пакета: як він допоміг врятувати життя немовляти

Пластиковий, паперовий пакет, еко-сумка, авоська – у чому тільки люди зараз не переносять продукти з магазину. Проте чи знали ви, що звичайний пакет приховує цікаву історію?
Пакет та злодій-невдаха
У Великій Британії злодій пішов на серйозне пограбування магазину. Як професіонал він передбачив усе. Та щоб залишитися інкогніто натягнув на голову пакет-майку.
Та от біда! Той пакет був прозорим. Звісно ж, всі впізнали та запам’ятали злочинця. І незабаром правоохоронні органи затримали невдаху.
Пакет врятував життя дитині
Сталося це в тій таки Великій Британії. Коли лікарі помітили, що малюк припинив харчуватися в утробі матері, їм довелося спровокувати передчасні пологи. Дівчинка була настільки маленькою та знесиленою, що реанімувати її було дуже складно.
Щоб швидко відігріти малечу, її поклали в пластиковий пакет для бутербродів. Під час реанімаційних дій, саме він допоміг зберегти тепло. І все закінчилося добре!
Пакет на червоній доріжці
Зірка «Трансформерів» Шайа Лабаф у 2014 році з’явився на червоній доріжці Берлінаре з паперовим пакетом на голові, на якому було написано: «Я більше не популярний».Також по темі: Суп із пива та пташиних гнізд: як раніше готували першу страву
Виявилося, що цим перфоменсом, він хотів показати, що розпочинає діяльність художника-митця.
Більше цікавих фактів про пакет – дивіться у сюжеті рубрики Предмет в історіях.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як з’явився банкомат.
Головне фото: Рixabay