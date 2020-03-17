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ICTV / Ранок / Неймовірна історія пакета: як він допоміг врятувати життя немовляти / 17.03.2020 18:25
17.03.2020 18:25
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Неймовірна історія пакета: як він допоміг врятувати життя немовляти

Фото: Рixabay

Пластиковий, паперовий пакет, еко-сумка, авоська – у чому тільки люди зараз не переносять продукти з магазину. Проте чи знали ви, що звичайний пакет приховує цікаву історію?

Пакет та злодій-невдаха

У Великій Британії злодій пішов на серйозне пограбування магазину. Як професіонал він передбачив усе. Та щоб залишитися інкогніто натягнув на голову пакет-майку.

Та от біда! Той пакет був прозорим. Звісно ж, всі впізнали та запам’ятали злочинця. І незабаром правоохоронні органи затримали невдаху.

Пакет врятував життя дитині

Сталося це в тій таки Великій Британії. Коли лікарі помітили, що малюк припинив харчуватися в утробі матері, їм довелося спровокувати передчасні пологи. Дівчинка була настільки маленькою та знесиленою, що реанімувати її було дуже складно.

Щоб швидко відігріти малечу, її поклали в пластиковий пакет для бутербродів. Під час реанімаційних дій, саме він допоміг зберегти тепло. І все закінчилося добре!

Пакет на червоній доріжці

Зірка «Трансформерів» Шайа Лабаф у 2014 році з’явився на червоній доріжці Берлінаре з паперовим пакетом на голові, на якому було написано: «Я більше не популярний».

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Виявилося, що цим перфоменсом, він хотів показати, що розпочинає діяльність художника-митця.

Більше цікавих фактів про пакет – дивіться у сюжеті рубрики Предмет в історіях.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як з’явився банкомат.

Головне фото: Рixabay

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Теги: Марина Самара, пакет, Предмет в історіях
17.03.2020 18:25



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