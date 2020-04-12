Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Автомобілі можуть їздити на вині? Дивовижні факти про благородний напій / 12.04.2020 19:52
12.04.2020 19:52
Поділитися

Автомобілі можуть їздити на вині? Дивовижні факти про благородний напій

Фото: Unsplash

Вино роблять на всіх континентах нашої планети, окрім Антарктиди. Тому не дивно, що цей стародавній напій просто потопає в дивовижних історіях!

Як вино допомагало від холери

Середньовічна Європа просто потопала у вині. Його пили всі і всюди. Та це не тому, що всі були залежні від келиха.

Вино було для профілактики, аби не підчепити холеру. Вода в ті часи була настільки брудною, що кожен, хто наважувався її вживати, мав багато хвороб і швидко помирав.

Тому рішенням проблеми стало вино. Воно було молодим і довго не зберігалось. А вміст спирту був хоч і невеликим, але все одно чудово дезінфікував.

Чому виноград давлять ногами

Спеціальні преси для віджиму винограду існують ледь не з часів, коли людина випила перший келих. Але давлять ногами і досі, тому що це красиво.

Зараз винороби люблять влаштовувати різні шоу для туристів. Хочеш – сам лізь до чану та танцюй.

Потім зроблене ногами вино видадуть тобі у пляшці. Найчастіше – з етикеткою, де написано, що це не для внутрішнього вживання.

А ще колись вважали, що коли виноград чавиш ногами, то краще відчуваєш кісточки та нерозчавлені ягоди.

Що принц Чарльз робить з вином

А от автомобіль британського принца Чарльза Aston Martin їздить на вині!

Член королівської родини спеціально попросив переробити двигун машини, щоб її можна було заправляти таким біопаливом.

Відтоді авто живиться біоетанолом з відходів виробництва білого вина. Синім кабріолетом принц Чарльз користується тільки під час дуже важливих подій.

Також по темі: Білл Гейтс проти Стіва Джобса: історія протистояння Microsoft та Apple Історія ванни: хто вигадав приймати її з шампанським? Що символізують каблучки на пальцях. Історія появи прикраси

За його словами, під час руху відчувається дуже приємний запах.

Більше цікавих історій про вино – дивіться в сюжеті рубрики Предмет в історіях.

Нагадаємо, раніше ми розповідали цікаві факти про засоби дезінфекції.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: вино, Предмет в історіях
12.04.2020 19:52



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати