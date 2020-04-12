Автомобілі можуть їздити на вині? Дивовижні факти про благородний напій

Вино роблять на всіх континентах нашої планети, окрім Антарктиди. Тому не дивно, що цей стародавній напій просто потопає в дивовижних історіях!

Як вино допомагало від холери

Середньовічна Європа просто потопала у вині. Його пили всі і всюди. Та це не тому, що всі були залежні від келиха.

Вино було для профілактики, аби не підчепити холеру. Вода в ті часи була настільки брудною, що кожен, хто наважувався її вживати, мав багато хвороб і швидко помирав.

Тому рішенням проблеми стало вино. Воно було молодим і довго не зберігалось. А вміст спирту був хоч і невеликим, але все одно чудово дезінфікував.

Чому виноград давлять ногами

Спеціальні преси для віджиму винограду існують ледь не з часів, коли людина випила перший келих. Але давлять ногами і досі, тому що це красиво.

Зараз винороби люблять влаштовувати різні шоу для туристів. Хочеш – сам лізь до чану та танцюй.

Потім зроблене ногами вино видадуть тобі у пляшці. Найчастіше – з етикеткою, де написано, що це не для внутрішнього вживання.

А ще колись вважали, що коли виноград чавиш ногами, то краще відчуваєш кісточки та нерозчавлені ягоди.

Що принц Чарльз робить з вином

А от автомобіль британського принца Чарльза Aston Martin їздить на вині!

Член королівської родини спеціально попросив переробити двигун машини, щоб її можна було заправляти таким біопаливом.

Відтоді авто живиться біоетанолом з відходів виробництва білого вина. Синім кабріолетом принц Чарльз користується тільки під час дуже важливих подій.

За його словами, під час руху відчувається дуже приємний запах.

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