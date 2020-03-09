Хто придумав торт Наполеон: цікаві історії появи солодкої випічки

У торта є свій день народження. Його святкують 20 липня. Тортами наші пращури називали те, що зараз ми б сприймали, як пиріг, бо обов’язковою складовою було м’ясо.

Солодкими тортики стали лише в середині XVII століття, а от звичної для нас форми вони набули аж у XІX.

Версій, хто перший спік Наполеон, багато. Його авторство приписують собі французи, росіяни і навіть італійці. Але та історія, яку ми розкажемо, достойна стати сюжетом голлівудської мелодрами.

Як з’явився торт Наполеон

Серце прекрасної Жозефіни було розбите, коли вона застала свого чоловіка Наполеона Бонапарта усамітненим зі служницею. Він стояв до неї зовсім близько та шепотів щось на вухо.

Схаменувшись, імператор швидко знайшов собі виправдання. Мовляв, розповідав дівчині рецепт нового торта, який хоче на вечерю.

І зрозумів, якщо негайно не розповість Жозефіні його, то буде лихо. У той самий момент він і почав придумувати багатошаровий торт. Цю розмову начебто підслухав маршал і швиденько розповів придворному кондитеру. І вже на вечерю родині подали той самий вигаданий торт.

Чому весільний торт має багато шарів

Знаєте, чому весільні торти, зазвичай, мають кілька ярусів? Виготовляти їх такими почали з XІX століття.

Британці стверджують, що на таку форму пекаря надихнув купол Сент-Брайдської церкви на Фліт-стріт у Лондоні. А от австрійці доводять, що одного з кулінарів на багатоярусність надихнула висока зачіска імператриці Марії-Антуанетти.

До речі, раніше весільні торти мали бути виключно білими. Це символізувало чистоту нареченої.

Як з’явився торт, з якого вистрибує жінка

Тільки уявіть, величезний торт, а з нього весело вистрибує приваблива дівчина. Про такий сюрприз, мабуть, мріють більшість чоловіків.

Усе тому, що цей стереотипний подарунок генетично передається нам із покоління в покоління. Звідки ж така манія до нього?

Виявляється, людей, тварин та птахів саджали, як сюрприз, до тортів ще в період Середньовіччя. Наприкінці XІX початку XX століття дівчата, які вистрибують із тортів, стали запорукою веселої вечірки.

Хто придумав цілити тортом в обличчя

Батьком цього солодкого бунту вважають бельгійського письменника Ноеля Годіна. Він зійшов на пік слави, коли у 1998 році змусив «скуштувати» обличчям його десерт засновника Microsoft Білла Гейтса.

Мовляв, той міг би сам керувати владою, а не дозволяти керувати ним.

Також торти летіли в екс-президента Франції Ніколя Саркозі та Міністра культури Філіппа Дуст-Блазі. За свої вчинки Годін отримав прізвисько чоловік-торт.

Найбільший торт у світі

Найбільший торт у світі, який занесли до Книги рекордів Гіннеса, виготовили італійці. Власне, його форма повністю співпадає з картою Італії. Він має площу 224 квадратних метри, а важить аж тонну.

Більше історій, які пов’язані з тортом, дивіться в сюжеті рубрики Предмет в історіях.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як раніше готували суп.

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