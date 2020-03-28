Коронавірус в Еквадорі: як у країні борються з хворобою

Еквадор став однією з перших країн Південної Америки, яка «підчепила» коронавірус. Українка Алла, яка живе там уже 7 років, розказала, як у країні уживаються з цією хворобою.
Коли почалась епідемія в Еквадорі
Перший випадок захворювання в країні зафіксували 29 лютого. Виявили його у 71-річної громадянки Еквадору, яка подорожувала в Іспанії.
Знайомий хворої зазначав, що спочатку на симптоми жінки не звертали уваги, і тільки після того, як з’явилась інформація про смерть у місті, у неї взяли аналізи на виявлення коронавірусу.
COVID-19 підтвердили також ще у п’яти людей, які контактували з інфікованою.
З того дня минув майже місяць, а кількість офіційних хвороб збільшилась у понад 500 разів.
Карантин в Еквадорі
Коли коронавірус забрав перше еквадорське життя – влада почала активно вводити заходи проти поширення вірусу.
Усіх, хто приїжджав до країни, ретельно перевіряли, а тих, хто прибув із держав з високим рівнем зараження – відправляли на 14-денний карантин.Також по темі: Дивні звичаї Еквадору: що треба знати туристу та емігранту Різностороння Німеччина: плюси та мінуси життя в країні з вуст емігрантки Емігрантка розповіла неочікувані факти про Нідерланди
Були зачинені харчові заклади. Відтепер вони працюють лише на доставку. Не працюють також і торгівельні центри.
За дотриманням карантинних норм стежать правоохоронні органи.
Більше про поширення коронавірусу в Еквадорі – дивіться в сюжеті рубрики Емігранти.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про коронавірус в Італії та як українцям зараз живеться в ізоляції.
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