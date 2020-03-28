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ICTV / Ранок / Коронавірус в Еквадорі: як у країні борються з хворобою / 28.03.2020 16:01
28.03.2020 16:01
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Коронавірус в Еквадорі: як у країні борються з хворобою

Фото: Unsplash

Еквадор став однією з перших країн Південної Америки, яка «підчепила» коронавірус. Українка Алла, яка живе там уже 7 років, розказала, як у країні уживаються з цією хворобою.

Коли почалась епідемія в Еквадорі

Перший випадок захворювання в країні зафіксували 29 лютого. Виявили його у 71-річної громадянки Еквадору, яка подорожувала в Іспанії.

Знайомий хворої зазначав, що спочатку на симптоми жінки не звертали уваги, і тільки після того, як з’явилась інформація про смерть у місті, у неї взяли аналізи на виявлення коронавірусу.

COVID-19 підтвердили також ще у п’яти людей, які контактували з інфікованою.

З того дня минув майже місяць, а кількість офіційних хвороб збільшилась у понад 500 разів.

Карантин в Еквадорі

Коли коронавірус забрав перше еквадорське життя – влада почала активно вводити заходи проти поширення вірусу.

Усіх, хто приїжджав до країни, ретельно перевіряли, а тих, хто прибув із держав з високим рівнем зараження – відправляли на 14-денний карантин.

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Були зачинені харчові заклади. Відтепер вони працюють лише на доставку. Не працюють також і торгівельні центри.

За дотриманням карантинних норм стежать правоохоронні органи.

Більше про поширення коронавірусу в Еквадорі – дивіться в сюжеті рубрики Емігранти.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про коронавірус в Італії та як українцям зараз живеться в ізоляції.

Головне фото: Unsplash

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Теги: Еквадор, емігранти, карантин, коронавірус
28.03.2020 16:01



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