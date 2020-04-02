COVID-19: інфікована українка розповіла про симптоми коронавірусу

Медик Зоряна Ляшенко, яка захворіла на COVID-19, на власному прикладі розповіла про симптоми коронавірусу.

Симптоми коронавірусу

Жінка розповідає, що інкубаційний період – час від зараження до початку перших симптомів – у неї тривав приблизно півтора тижні.

Варто відзначити, що у кожного він проходить по-різному. Симптоми можуть проявитись як і через один день, так і через два тижні.

Потім медик почала помічати, що у неї з’являється:

Першіння в горлі Сухий кашель Закладеність носа Втома Ломота у тілі Сильний головний біль Зник апетит Підвищена температура

Зоряна Ляшенко підкреслює, що симптоми почали з’являтись у неї поступово.

Зараз вона ізольована у своїй квартирі від рідних, проте деякі ознаки вірусу вже починають проявлятись і у них.

Експерти зазначають, що 80% хворих переносять хворобу у легкій формі й не потребують госпіталізації.

Натомість імунна система решти — а це кожен п’ятий – не може впоратися самотужки.

Окрім перелічених симптомів, які спостерігались у героїні, вірус може вдарити по наших легенях. Ми отримуємо ускладнення у вигляді пневмонії та потребуємо допомоги медиків.

Лікарі кажуть, що 2-4% пацієнтів не витримують руйнівної сили вірусу та помирають.

Як можна заразитись коронавірусом

Існує кілька способів зараження коронавірусом:

Близький контакт із людиною, хворою на COVID-19. Ми можемо вдихати частинки слизу або маленькі краплі слини хворого, коли той чхає, кашляє або навіть розмовляє. Коли ми торкаємось поверхонь. На них може бути біологічний матеріал зараженого. Інфікування можна уникнути, якщо не торкатись обличчя та мити руки. Вірус потрапляє через очі, рос, ніс, тобто всі наші слизові.

Більше про симптоми коронавірусу – дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо звільняють під час карантину.

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