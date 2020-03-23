Що приготувати під час карантину: рецепти з продуктів, які є в кожному холодильнику

Що приготувати під час карантину із того, що є в холодильнику – рецепти страв із простих продуктів.
Їсти треба, але в магазин за екзотичними продуктами вийти не можна? Не проблема, адже можна приготувати з того, що є в холодильнику.
Ранок у Великому Місті зібрав для тебе прості рецепти смачних страв. Шукай, що тобі подобається, і дивуй тих, із ким сидиш удома на карантині.
Що приготувати під час карантину
Оскільки всі зараз скупили гречку, то прийшов час експериментувати з нею. Можна приготувати гречаний суп, відварити гречку з м’ясом або ж наробити гречаних котлет.
Гречані котлети | Інгредієнти
- Картопля – 2-3 шт.
- Гречка відварена – 1 склянка
- Цибуля – 1 шт.
- Яйце – 1 шт.
- Борошно – 1 чайна ложка
- Паніровочні сухарі
Приготування
Відвари гречку. Після цього спробуй її подрібнити самостійно ложкою або у блендері. Очисти цибулю, поріж дрібними кубиками і ретельно просмаж на пательні.
Разом з тим варто відварити картоплю та зробити з неї пюре. Тепер усе це змішай, додай яйце, муку та посоли.
Сформуй котлети і обкатай їх у паніровочних сухарях. Розігрій пательню, додай олії і смаж з обох сторін.
Гороховий суп| Інгредієнти (пісна страва)
- Горох – 1 склянка
- Картопля – 2-3 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Морква – 1 шт.
- Укроп/петрушка
- Перець, сіль на власний розсуд
Приготування
Помий горох і замочи у воді на кілька годин. Після того потрібно злити всю воду і засипати горох у каструлю. Залий водою 1,5-2 літра і доведи до кипіння, тоді зменши вогонь і накрий кришкою.
Через 10-15 хвилин додай картоплю. У цей час подрібни цибулю, потри моркву і підсмаж їх на пательні до золотистого кольору.
Додай це все у каструлю, посоли, поперчи і провари ще кілька хвилин на маленькому вогні. Якщо хочеш крем-суп, можеш закинути це все у блендер. Для прикраси додай зелені.
Цей суп не просто смачний, але ще й простий у приготуванні та пісний! Що зараз дуже актуально.
Смажена яєчня у хлібі | Інгредієнти
- Хліб
- Яйця
- Зелень
- Ковбаса (якщо є)
- Перець – за бажанням
Приготування
Наріж стільки скибочок хліба, скільки ти з’їси. Виріж всередині отвір. Це можна зробити круглою посудиною. Постав пательню на вогонь. Додай олію або масла.
Поклади скибочки і з кожної сторони обсмаж приблизно по 30 секунд. Після того розбий яйце прямісінько в отвір.
Можеш дадати туди шматочки ковбаси, зелені та трішки поперчити. На невеликому вогні смаж доти, доки не приготується білок.
Картопляно-грибна запіканка | Інгредієнти (пісна страва)
- Картопля – 6-8 шт.
- Свіжі або заморожені гриби – 500-750 грам
- Цибуля – 1-2 шт.
- Сіль, перець за смаком
Приготування
Відвари гриби та картоплю, перекрути через м’ясорубку.
Поріж дрібно цибулю, додай сіль, перець і перемішай усе. Якщо маєш свіжу зелень, теж можеш її теж додати.
Отриману суміш переклади у форму та запікай близько години.
Панкейки | Інгредієнти (пісна страва)
Нарешті прийшов час поласувати чимось солоденьким. Можеш приготувати класичні американські панкейки. Для цього потрібно зовсім небагато.
- Яйце – 1 шт.
- Молоко – 1 склянка
- Цукор – 2 ст. л.
- Борошно – 1 ст.
- Сіль – ½ ч. л.
- Рослинна олія – 2 ст. л.
- Сода – ½ ч. л.
Приготування
Для початку візьми яйце, додай сіль, цукор і перемішай все до появи пінки. Після цього туди ж долий півсклянки молока і поступово підсипай борошно. Це потрібно для того, щоб млинці були без комочків.
Додай молоко та борошно, яке лишилося, роби це за тим же принципом. Погаси соду та додай у тісто. І на останок вилий у суміш олію, щоб панкейки не підгорали.
Усе дуже ретельно перемішай, підігрій пательню, додай туди трохи масла (лише для першого панкейка) і смаж їх на середньому вогні.
Список страв, які займають небагато часу та інредієнтів для приготування:
- Молочна гречана каша
- Борщі з м’ясом та без
- Рибний суп
- Макарони з овочами
- Запечена картопля з сиром
- Плов з грибами
- Салати зі свіжих овочів
- Яблучний пиріг (шарлотка)
- Піца
- Картопляні зрази
- Спагеті в соусі
Тепер ти знаєш, що можна приготувати під час карантину. Рецептів є багато, користуйся ними.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що приготувати з броколі.
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