Емігрантка розповіла, як виживала в Чикаго у -40°С

Наприкінці січня цього року в Америці настав справжній льодовиковий період. Чикаго дісталося найбільше, морози в цьому місті сягали до -40. Українка Оля, яка живе там декілька років розказала, яким було Чикаго в ці холодні дні. Отож, чому в найхолодніші дні Оля залишилася без опалення, та як жителі країни розважалися за допомогою окропу?

Колись американці вигадали мультик про льодовиковий період, а цього року навіть його пережили. Оля каже, що декілька днів Чикаго було таким холодним, що навіть українські зими їй згадувалися, як щось спекотне.

Температура повітря в Чикаго в середньому сягала -32, а в передмісті було ще холодніше. Справжнє випробування – висока вологість та вітер. Оля каже, що в дні заморозків місто-мільйонник стало майже безлюдним. Ті, хто могли, працювали з дому, а хто не міг, дорогою на роботу забігали в пункти обігріву або просто в магазини, офіси, які траплялися на шляху.

«Організували декілька екстрених центрів, куди можуть звертатися люди для обігріву. На двері магазинів, приватних кабінетів вивішували оголошення: “Якщо ви чекаєте на автобус чи ще щось – заходьте, будь ласка, грітися. Бо дуже холодно», – поділилась героїня.

Останні дні січня і перші дні лютого виявилися складними для всіх жителів Чикаго, а для Олі та її сусідів особливо. Тому що вони мерзли не лише на вулиці, а й у квартирах.

«У нас зламалося кондиціювання в будинку, і близько 15 квартир знаходиться без отоплення. Ніхто нічого не може зробити. Тому що вони не розраховані на такі температури, і єдине, що нам пропонують – це маленькі обігрівачі, щоб ми хоч якось зігрілися», – розказала Оля.

Обігрівачі – це, звісно, корисні пристрої, але війна з 40-градусними морозами дуже їх виснажує. Квартиру Олі вони змогли нагріти лише до 9 градусів тепла.

І хоч холод – це не найприємніше відчуття, та Оля знайшла і там плюси. По-перше, якщо фотографуватися в таку погоду, то виходять дуже красиві фото. А по-друге, можна перевірити закони фізики, наприклад, чи перетворюється окріп на морозі в лід. Тепер Оля та її хлопець точно знають відповідь на це дивне питання.

Така вона – природа. Невідомо, який сюрприз підкине. Цього разу вона обрала Сполучені Штати, випробувала їх морозною погодою. І, можливо, не до всього ця країна готова, але головне, що в такій ситуації роботодавці дозволяють працювати з дому. А власники магазинів із задоволенням запрошують перехожих до себе погрітися.

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