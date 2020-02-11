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ICTV / Ранок / Невикористані можливості Еквадору: українка розповіла про мінуси країни / 11.02.2020 17:05
11.02.2020 17:05
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Невикористані можливості Еквадору: українка розповіла про мінуси країни

Фото: Unsplash

Еквадор – одна з найкрасивіших і туристично привабливих країн. Утім, місцева влада майже нічого не робить, аби розвивати туризм. Принаймні так здається українській емігрантці Аллі, яка живе в Еквадорі вже 7 років.

– Одна з невикористаних можливостей Еквадору – якісний туризм. Країна має для цього все, вона може розвиватися у багатьох напрямках: тут є гори, річки, океан, джунглі, кілька кліматичних зон. Це місце може залучати любителів практично будь-якого виду туризму, а в результаті країна приваблює не надто пристойну публіку дешевими наркотиками і секс-послугами, – розповіла українка.

Затонуле місто в Еквадорі 

У другій половині минулого століття в Еквадорі було знайдене затонуле місто. Щоправда, до сьогодні його так ніхто й не вивчив.

Алла каже, що якось навіть один із американських телеканалів запропонував покрити частину витрат на дослідження, утім, місцева влада пропозицію відхилила.

– Цей проект привернув би велику кількість туристів і любителів попірнати з аквалангом. А розвинений туризм привернув би нових інвесторів, але ж ні, місцева влада просто відмовилася, – додала Алла.

Історичні розкопки

Затонуле місто – це не єдине, що проігнорувала еквадорська влада. Скажімо, якось тут були знайдені рештки динозавра, які сьогодні – надбання американського музею, а не еквадорського.

– У районі, де ми живемо, хтось із американців на своїй земельній ділянці вирив велику кістку. Чоловік подумав, що це кістка динозавра, і поніс її в музей на перевірку. Там подивилися і сказали, що це кістка якоїсь риби. Тоді американець повіз свою знахідку в США, там провели експертизу, і виявилося, що це таки була кістка динозавра, і її викупив якийсь музей, – каже емігрантка.

Більш трагічна доля спіткала знайденого мамонта. Якщо на еквадорського динозавра дивляться хоча б американці, то на еквадорського мамонта взагалі ніхто. Він, за словами Алли, припадає пилюкою на одному зі столичних складів.

Не зацікавив еквадорців і старовинний затонулий корабель. Його уламки винесло прямо на берег океану, але забрати звідки його так ніхто й не захотів, тож корабель вдруге пішов під воду.

Поки еквадорська влада мало приділяє уваги дослідженням минулого, цим займаються звичайні люди. Алла каже, що знає одного чоловіка, якому вдалося знайти дещо, що могло б змінити еквадорську історію:

У сусідньому містечку живе дідусь археолог-любитель. Він створив музей і школу. Випускники цієї школи надалі вчилися за кордоном і стали успішними людьми. Дідусь займався розкопками і виявив багато цікавих предметів різних часів. Деякі зі знахідок доводять, що в цій зоні жив інший народ, не схожий на ті племена, які були виявлені раніше.

Тисячі археологів по всьому світу гнуть спину, аби знайти щось, що проллє світло на загадкове і до кінця не вивчене минуле.

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В Еквадорі ж важливі частинки стародавнього – це найчастіше нікому непотрібне сміття. Принаймні, так це бачить емігрантка зі Слов’янська.

Більше – дивіться в сюжеті рубрики Емігранти.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про життя в Таїланді: як там живуть українці та скільки коштує оренда квартир.

Фото: Unsplash

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Теги: Анна Мещерякова, Еквадор, емігранти
11.02.2020 17:05



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