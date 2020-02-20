Чому в Еквадорі так складно знайти солодощі: українка про життя в країні

Еквадор – одна з країн Південної Америки. Як там живеться українці, яка емігрувала туди 7 років тому, та за чим вона сумує найбільше – дізнавайтеся з матеріалу.

Солодощі

Хтось сумує за борщем, салом та українськими пейзажами. Але Алла зізнається, що найбільше на чужині їй не вистачає солодощів.

Вона розповідає, що досі не перестає дивуватись, чому в країні, в якій вирощують какао-боби та постачають їх по всьому світу, так важно знайти якісний шоколад.

Солодощі, звичайно, можна купити, але будуть вони дорогими та не надто смачними.

Українка наголошує, що в Україні кондитерство розвинене на вищому рівні.

А в Еквадорі, якщо і роблять якісь цукерки та торти, то повторюють це за іншими.

Проте якість все рівно залишає бажати кращого.

Натуральні соки та фрукти

Ще одна дивина для Алли – натуральні соки. Їх абсолютно неможливо знайти в магазині.

Еквадор – є країною, багатою на екзотичні фрукти, але там це не цінується.

Більшість продуктів просто згнивають та їх викидають.

Алла розповідає, що в країні роблять соки за допомогою хімічних добавок, хоча могли б користуватися своїми ресурсами та виробляти натуральні продукти.

Пошта

Ще одна річ, якій варто було б в Еквадорі працювати краще – пошта.

Алла наголошує, що в Україні посилку можна доставити набагато швидше і не турбуватись, що щось може в дорозі зіпсуватись.

В Еквадорі ж їй доводиться чекати на листи чи інші доставки місяцями, а то й по півтора року.

Тому емігрантка зазначає, що нам, українцям, дуже пощастило. Те, що в нашій країні є звичною справою, в Еквадорі можна вважати розкішшю.

Більше про життя в Еквадорі дивіться в сюжеті.

P. S. Стильний образ ведучої Юлії Зорій від @bonlook_ua

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про мінуси Еквадору.

Фото: Unsplash

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