Повна #NIRVANA. У Києві відгримів концерт гурту КАZКА

Свій перший великий концерт у 2020 гурт KAZKA запам’ятає надовго.
Ранок у Великому Місті готовий поділитися з тобою враженнями та найкращими моментами шоу-програми від популярного українського гурту.
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Гурт KAZKA вперше зіграв свій новий альбом NIRVANA наживо на великій сцені.
Вокалістка Олександра Заріцька, сопілкар Дмитро Мазуряк та мультиінструменталіст Микита Будаш на повну виклались, щоб підірвати головну сцену України.
Друзі, ви маєте знати, що це найкращий день у моєму житті, – говорить солістка гурту Олександра Заріцька.
Велика команда на чолі з Олександрою ретельно готувалась до масштабного шоу у Палаці Спорту.
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Глядачі мали можливість спостерігати за всіма етапами підготовки до концерту на youtube-каналі КАZКА.
Шоу KAZKOVA NIRVANA – це добірка треків, що вже стали хітами, які поєднують сучасний біт, фольклорну естетику, дорослі тексти і мову кохання.
Кохання — це найголовніша ціль, до якої ми всі йдемо. І я рада за тих, хто її вже знайшов, — говорить солістка Олександра Заріцька.
До лайв-програми увійшли не тільки десять нових пісень, що написані сучасною мовою кохання, з альбому NIRVANA, а й улюблені хіти дебютного альбому КАRМА.Також по темі: ТОП-5 найкрутіших хітів гурту KAZKA Five Finger Death Punch з концертом у Києві – цікаві факти про американський гурт Солістка гурту KAZKA роздягнеться для журналу?
Також на концерті виступив швейцарський колектив Kadebostany.
Прем’єра творчої колаборації гуртів KAZKA і Kadebostany швейцарського колективу.
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Приємною несподіванкою для всіх стало виконання Олександрою світового хіта Beyoncé – Crazy in Love у притаманній лише їй манері.
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Зіркові гості, круті постановки, лазерне шоу, неперевершений бек вокал та глядачі, які у запалі танцювали під кожен хіт.
Як пройшов концерт гурту КАZКА – дивись фотозвіт від Ранку у Великому Місті.
Нагадаємо, раніше ми розповідали топ найкращих латиноамериканських хітів.