Гурт KAZKA готується до масштабного туру по Україні

4 березня у київському Палаці Спорту відбудеться концерт українського гурту KAZKA.
Перший україномовний гурт, який потрапив в ТОП-10 GlobalShazam, готується до масштабного всеукраїнського туру по 28 містам.
Організатори обіцяють, що глядачі NIRVANA The Show почують як відомі хіти, так і нові треки в оригінальному аранжуванні.
Пісня-візитівка гурту Плакала потрапила в топ-20 треків за останні 20 років за версією Національної музичної премії YUNA та встановила новий рекорд в українському YouTube в 300 мільйонів переглядів.
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Солістка гурту Олександра Заріцька у всіх соцмережах та на офіційному YouTube-каналі KAZKA ділиться з фанатами секретами музичної кухні зі студій звукозапису та знімальних майданчиків.Також по темі: Солістка гурту KAZKA роздягнеться для журналу? Як не купити фальшивий квиток на концерт Five Finger Death Punch з концертом у Києві – цікаві факти про американський гурт
Олександра у відеоблозі запрошує всіх стати частиною підготовчого процесу до масштабного шоу, який поглинув команду з головою: від занять спортом до примірок концертних луків та створення декорацій.
Духовно ми вже відпочили. Я займаюся в залі, щоб поліпшити свою фізичну форму для двогодинного концерту. Ми розробили з моїм тренером спеціальну техніку. Ходжу на вокал. Я займаюся не з однією людиною – щоб займатися кожен день, ми вибрали кілька людей для цієї роботи, – розповідає Олександра Заріцька.
Якщо ти бажаєш познайомитись із зірками поближче, команда KAZKA підготувала сюрпризи до концерту 4 березня у Палаці Спорту.
Прем’єра треку зі special guest KADEBOSTANY, нове аранжування та живий звук чекатимуть на глядачів великого концерту у київському Палаці спорту.
Нагадаємо, раніше ми розповідали як Олександра Зарицька реагує на неприємні коментарі.