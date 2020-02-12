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ICTV / Ранок / Гурт KAZKA готується до масштабного туру по Україні / 12.02.2020 13:56
12.02.2020 13:56
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Гурт KAZKA готується до масштабного туру по Україні

Фото: прес-служба

4 березня у київському Палаці Спорту відбудеться концерт українського гурту KAZKA.

Перший україномовний гурт, який потрапив в ТОП-10 GlobalShazam, готується до масштабного всеукраїнського туру по 28 містам.

Організатори обіцяють, що глядачі NIRVANA The Show почують як відомі хіти, так і нові треки в оригінальному аранжуванні.

Пісня-візитівка гурту Плакала потрапила в топ-20 треків за останні 20 років за версією Національної музичної премії YUNA та  встановила новий рекорд в українському YouTube в 300 мільйонів переглядів.

 

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Публикация от KAZKA (@kazka.band)

Солістка гурту Олександра Заріцька у всіх соцмережах та на офіційному YouTube-каналі KAZKA ділиться з фанатами секретами музичної кухні зі студій звукозапису та знімальних майданчиків.

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Олександра у відеоблозі запрошує всіх стати частиною підготовчого процесу до масштабного шоу, який поглинув команду з головою: від занять спортом до примірок концертних луків та створення декорацій.

Духовно ми вже відпочили. Я займаюся в залі, щоб поліпшити свою фізичну форму для двогодинного концерту. Ми розробили з моїм тренером спеціальну техніку. Ходжу на вокал. Я займаюся не з однією людиною – щоб займатися кожен день, ми вибрали кілька людей для цієї роботи, – розповідає Олександра Заріцька.

Якщо ти бажаєш познайомитись із зірками поближче, команда KAZKA підготувала сюрпризи до концерту 4 березня у Палаці Спорту.

Прем’єра треку зі special guest KADEBOSTANY, нове аранжування та живий звук чекатимуть на глядачів великого концерту у київському Палаці спорту.

Нагадаємо, раніше ми розповідали як Олександра Зарицька реагує на неприємні коментарі.

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Теги: Kazka, Олександра Заріцька
12.02.2020 13:56



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