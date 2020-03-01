ТОП найкращих латиноамериканських хітів: плейлист

Сучасні латиноамериканські хіти – найкращі пісні та кліпи іспанською мовою, які точно сподобаються прихильникам цього жанру.

Любиш латиноамериканську музику? Ранок у Великому Місті особливий плейліст, де зібрав для тебе найкращі хіти.

У нього ти знайдеш кліпи Maluma, Natti Natasha, Ozuna, Becky G, Farukko, Luis Fonsi, Carol G, Shakira, Bad Bunny та інших популярних виконавців із Латинської Америки.

Упевнені, що ці пристрасні та енергійні пісні ти додаш у свій особистий плейлист.

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Щоб включити наступну пісню у плейлисті, натискай на стрілку внизу зліва.

Слухай найкращі хіти іспанською мовою та читай інші наші матеріали.

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Фото: Pixabay

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