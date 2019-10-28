Українська Бейонсе? Як пройшов концерт Олі Полякової «Королева ночі. На біс!»

26 жовтня у Києві у Палаці спорту відбувся концерт Олі Полякової «Королева ночі. На біс!».

Експерти вважають, що це гранд-шоу дорівнює рівню шоу західних артистів, поєднуючи в собі місцевий колорит, музичну естетику і неймовірну особисту харизму співачки.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 28 Окт 2019 в 1:23 PDT

Перше, на що звертаєш увагу на концерті Олі Полякової – це величезна корона з софітами, яка прикріплена над сценою.

На самій сцені нічого зайвого – п’єдестал і музичні інструменти: чотири гітари, піаніно і барабанна установка.

Поки зал наповнюється глядачами, навколо сцени бігають у метушні танцівники і організатори, а по фан-зоні кружляють журналісти і опитують людей.

Концерт починається з 55-хвилинною затримкою. Першими на сцені з’являються музиканти, які перевіряють готовність інструментів, а одразу після них виходить шоу-балет.

Приблизно в цей час ми починаємо розуміти, що п’єдестал служить не тільки для танців, а й digital-інсталяцією, яка ілюструватиме концерт.

Сама Оля Полякова виходить наприкінці танцю, випливає з диму із її відомою короною на голові, у срібному костюмі з корсетом та у справжній королівський накидці.

Вона вітається з Києвом і починає шоу з пісні «Королева ночі», що логічно.

З першої пісні співачка підтверджує, що над її шоу працювали найкращі аранжувальники країни – воно настільки масштабне і красиве, що у якийсь момент ти затамовуєш подих.

Після феєричного відкриття, Оля дякує всім за те, що прийшли, зізнається в любові глядачам та Палацу спорту. Потім звертається до партеру і трибун зі словами:

Ви на концерті Полякової, а не у філармонії – у мене всім треба танцювати.

І починає співати композицію «Номер 1». Звісно, у цей час у фан-зоні відбувається щось нереальне – усі кричать, танцюють і співають. Та і люди вже й забули, що чекали годину.

Наступною Оля співає композицію «Polyakova style».

Починається лірична інсталяція, під яку шоу-балет танцює, а Полякова зникає у дверях цього ж п’єдесталу, і потім ми уже розуміємо, що він – ще й імітована гримерна.

У червоній шкіряній сукні-халаті Оля Полякова під червоні софіти починає співати пісню «Любовница».

А потім перевдягається в червону латексну сукню та співає хіти «Звонила», «Лед тронулся».

Десь приблизно між цими композиціями я розумію, що знаю, напевно, весь репертуар Полякової напам’ять.

Наступний образ у мене чомусь асоціюється з Мавкою лісовою.

Трон у вигляді дерева, на листі якого прикріплені маленькі ліхтарики, а співачка у блакитній перуці сама собі акомпанує на фортепіано під пісню «Любовь это»





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 26 Окт 2019 в 4:09 PDT

Глядачі вмикають ліхтарики на телефонах – і це створює дуже автентичну і навіть інтимну атмосферу.

Після цього співачка розказує смішну історію про те, що її мама вшосте не витримає дивитись її гранд-шоу, і присвячує пісню найріднішій людині – «Мама».

Чергова зміна образу – і Оля стає жінкою-космонавтом під пісню «Бывший».

Ще композицій п’ять перед цим я зрозуміла, що ми не в філармонії, бо там навряд чи люди так сходять із розуму, скандують ім’я Олі Полякової, да і таких «талановитих» танців від аудиторії я не бачила давно.

Поки співачка виконувала пісню «Мадонна», я шукала, де б це стати так, щоб жіночки за 35 перестали бити мене волоссям в обличчя, і намагалася зрозуміти, яка в Полякової цільова аудиторія.

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Дійшла висновку, що, напевно, її пісні підходять усім, бо я помітила бабусь, цілі родини з маленькими дітьми, дівчат та хлопців від 18 до 25, навіть підлітків.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natasha Chernaya (@hooby_wooby) 28 Окт 2019 в 3:26 PDT

Потім я забула про ці роздуми, бо Оля почала співати «О Боже, как больно», і ми з якоюсь жіночкою «пішли в кураж», так би мовити.

Після цього було ще три зміни образу, Полякова разом із шоу-балетом станцювала пасадобль і завершила гранд-шоу своїм хітом «Шлепки».

Упродовж усього концерту співачка активно спілкувалася з залом.

Загалом, у мене залишилося враження, що шоу «Королева ночі» – це справді місце, де глядачі забувають про свої проблеми. І тут справді кожен знайде, чому здивуватися і чим захопитися.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як пройшов концерт Лари Фабіан у Києві.

Анастасія Скоблюк

Тетяна Вербецька

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