Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Українська Бейонсе? Як пройшов концерт Олі Полякової «Королева ночі. На біс!» / 28.10.2019 14:40
28.10.2019 14:40
Поділитися

Українська Бейонсе? Як пройшов концерт Олі Полякової «Королева ночі. На біс!»

0

26 жовтня у Києві у Палаці спорту відбувся концерт Олі Полякової «Королева ночі. На біс!».

Експерти вважають, що це гранд-шоу дорівнює рівню шоу західних артистів, поєднуючи в собі місцевий колорит, музичну естетику і неймовірну особисту харизму співачки.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Перше, на що звертаєш увагу на концерті Олі Полякової – це величезна корона з софітами, яка прикріплена над сценою.

На самій сцені нічого зайвого – п’єдестал і музичні інструменти: чотири гітари, піаніно і барабанна установка.

Поки зал наповнюється глядачами, навколо сцени бігають у метушні танцівники і організатори, а по фан-зоні кружляють журналісти і опитують людей.

Концерт починається з 55-хвилинною затримкою. Першими на сцені з’являються музиканти, які  перевіряють готовність інструментів, а одразу після них виходить шоу-балет.

Приблизно в цей час ми починаємо розуміти, що п’єдестал служить не тільки для танців, а й digital-інсталяцією, яка ілюструватиме концерт.

Сама Оля Полякова виходить наприкінці танцю, випливає з диму із її відомою короною на голові, у срібному костюмі з корсетом та у справжній королівський накидці.

Вона вітається з Києвом і починає шоу з пісні «Королева ночі», що логічно.

З першої пісні співачка підтверджує, що над її шоу працювали найкращі аранжувальники країни – воно настільки масштабне і красиве, що у якийсь момент ти затамовуєш подих.

Після феєричного відкриття, Оля дякує всім за те, що прийшли, зізнається в любові глядачам та Палацу спорту. Потім звертається до партеру і трибун зі словами:

Ви на концерті Полякової, а не у філармонії – у мене всім треба танцювати.

І починає співати композицію «Номер 1». Звісно, у цей час у фан-зоні відбувається щось нереальне – усі кричать, танцюють і співають. Та і люди вже й забули, що чекали годину.

Наступною Оля співає композицію «Polyakova style».

Починається лірична інсталяція, під яку шоу-балет танцює, а Полякова зникає у дверях цього ж п’єдесталу, і потім ми уже розуміємо, що він – ще й імітована гримерна.

У червоній шкіряній сукні-халаті Оля Полякова під червоні софіти починає співати пісню «Любовница».

А потім перевдягається в червону латексну сукню та співає хіти «Звонила», «Лед тронулся».

Десь приблизно між цими композиціями я розумію, що знаю, напевно, весь репертуар Полякової напам’ять.

Наступний образ у мене чомусь асоціюється з Мавкою лісовою.

Трон у вигляді дерева, на листі якого прикріплені маленькі ліхтарики, а співачка у блакитній перуці сама собі акомпанує на фортепіано під пісню «Любовь это»


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Глядачі вмикають ліхтарики на телефонах – і це створює дуже автентичну і навіть інтимну атмосферу.

Після цього співачка розказує смішну історію про те, що її мама вшосте не витримає дивитись її гранд-шоу, і присвячує пісню найріднішій людині – «Мама».

Чергова зміна образу – і Оля стає жінкою-космонавтом під пісню «Бывший».

Ще композицій п’ять перед цим я зрозуміла, що ми не в філармонії, бо там навряд чи люди так сходять із розуму, скандують ім’я Олі Полякової, да і таких «талановитих» танців від аудиторії я не бачила давно.

Поки співачка виконувала пісню «Мадонна», я шукала, де б це стати так, щоб жіночки за 35 перестали бити мене волоссям в обличчя, і намагалася зрозуміти, яка в Полякової цільова аудиторія.

Також по темі: Сексуальна Полякова тішиться чоловіком і розповідає про шлюб Оля Полякова показала фігуру без фотошопу Оля Полякова виставила груди в Інстаграм

Дійшла висновку, що, напевно, її пісні підходять усім, бо я помітила бабусь, цілі родини з маленькими дітьми, дівчат та хлопців від 18 до 25, навіть підлітків.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Natasha Chernaya (@hooby_wooby)

Потім я забула про ці роздуми, бо Оля почала співати «О Боже, как больно», і ми з якоюсь жіночкою «пішли в кураж», так би мовити.

Після цього було ще три зміни образу, Полякова разом із шоу-балетом станцювала пасадобль і завершила гранд-шоу своїм хітом «Шлепки».

Упродовж усього концерту співачка активно спілкувалася з залом.

Загалом, у мене залишилося враження, що шоу «Королева ночі» – це справді місце, де глядачі забувають про свої проблеми. І тут справді кожен знайде, чому здивуватися і чим захопитися.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як пройшов концерт Лари Фабіан у Києві.

Анастасія Скоблюк

Тетяна Вербецька

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: зірки, Оля Полякова
28.10.2019 14:40
0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати