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ICTV / Ранок / Піаніст-віртуоз Євген Хмара з великим сольним концертом підкорив Жовтневий Палац / 05.12.2019 15:18
05.12.2019 15:18
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Піаніст-віртуоз Євген Хмара з великим сольним концертом підкорив Жовтневий Палац

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Сюрприз на сюрпризі – Євген Хмара не залишив байдужим жодного глядача у Жовтневому Палаці.

Ранок у Великому Місті осторонь не залишився і поділиться з тобою найцікавішими моментами з концерту.

Перед початком концерту всіх присутніх на класичний лад та богемну атмосферу налаштовувала солов’їна трель.

А відкривав концерт учасник талант-шоу Україна має талант Анатолій Гернаденко.

Під його гру на космічному інструменті родом із Індії, назва якого ханг, із глядацького залу випірнув Євген та, з передчуттям грандіозного шоу, вистрибнув на сцену.

У залі запанувала тиша і пролунала перша композиція талановитого композитора.

 

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Публикация от Evgeny Khmara – Евгений Хмара (@evgenykhmara)

Існує думка, що інструментальні концерти «заходять» далеко не всім, що не кожному дано зрозуміти глибину та істинний смисл, які несе музика без слів.

Це все – брехня, адже вона у віртуозних руках Євгена Хмари здатна знайти підхід абсолютно до кожного.

Інструментальна музика немає слів, але в ній закладено багато енергії. Я роблю все для того, щоб така музика в Україні розвивалась та набирала обертів, – говорить сам Хмара.

Підтвердження цьому – повний Жовтневий палац, де зібралася доволі різноманітна публіка.

Кожна композиція, яка спадає на думку автора та виливається у ноти,  – це повноцінна історія, яку кожен проживає по-своєму.

Думати про високе, зануритись у транс, сумувати, радіти, плакати, сміятись, згадувати дитинство – це далеко не всі емоції, які здатна викликати, здавалося б, проста мелодія.

Кількість віртуозів на квадратний метр у Жовтневому палаці зашкалювала.

Дмитро Решетник на акордеоні та Володимир Лебєдєв на саксофоні, а також поява DJ DIRESH не залишили байдужими жодну представницю прекрасної статі.

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Піаніст-віртуоз Євген Хмара з великим сольним концертом підкорив Жовтневий Палац / 4 фотографії

Чоловіки ж мали можливість насолоджувалися не тільки звучанням, але й прекрасним виглядом жіночого струнного квартету Black Tie, які супроводжують Євгена на всіх його концертах.

Також по темі: Український піаніст-віртуоз Євген Хмара дасть великий сольний концерт у Києві Слава Камінська показала спокусливе фото в купальнику ТОП 5 найкрутіших кліпів гурту Антитіла

Поява учасниці гурту НеАнгели Слави Камінської на сцені з хітом Скучаю та її оригінальний виступ зірвали бурхливі овації залу.

Не втримався у кріслі і її екс-чоловік Едгар, який після виступу підійшов до сцени та подарував букет квітів, чим дуже здивував колишню дружину.

Сімейні цінності – одні із найважливіших для людини. Не потрібно ніколи забувати про плинність буття та намагатись присвячувати рідним та близьким якомога більше часу, адже саме вони є підтримкою та опорою під час підкорення вершин – такий лейтмотив музичного вечора Євгена Хмари.

Піаніст познайомив із дружиною, співачкою ODARA, яка представила широкій аудиторії свої нові авторські пісні.

Спеціально на концерт приїхали гості з різних країн світу, зокрема, з Німеччини та США, які слідкують за творчістю музиканта за допомогою соціальних мереж.

Сюрпризом для всіх присутніх стала поява старого друга Дідьє Маруані — французького музиканта, лідера популярної групи у 80-х групи Space. Композитори не стримались  та зімпровізували на сцені хітові композиції на радість глядачам.

Повільного танцю у залі Жовтневого палацу ще, мабуть, не танцював ніхто. Романтичну атмосферу в залі ліхтариками підтримали ті, хто прийшов без пари.

Мирне небо над головою та спокійне життя – здається, не залишилось важливих тем, які б були не розкриті у віртуозній грі під час концерту.

Наше завдання – допомагати, а не воювати одне з одним, не витрачати цю енергію даремно. Ми витрачаємо колосальні гроші на озброєння, у світі відбуваються постійні протистояння. Ми не туди витрачаємо енергію. Краще об’єднатись та досліджувати космос, – говорить композитор.

Всередині кожного з нас живе маленька дитина. Радимо на хвилинку відволіктись, закрити очі, помріяти та згадати, ким хотіли стати у дитинстві. Ми це зробили на концерті Євгена Хмари під час фінального виступу з дитячим хором Радіо та телебачення, і тебе запрошуємо.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про головну українську музичну премію М1 Music Awards V.

Тетяна Вербецька

Фото: Дмитро Вага

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Теги: Євген Хмара, музика
05.12.2019 15:18
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