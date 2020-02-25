Міфи про коронавірус: що треба знати, аби не панікувати

Швидке поширення коронавірусу в світі непокоїть багатьох українців. У декого навіть починається паніка. І це не зважаючи навіть на те, що в Україні наразі не зафіксовано жодного випадку захворювання.
То чи справді коронавірус такий страшний, як його малюють?
Ранок у Великому Місті зібрав найпопулярніші міфи про коронавірус, аби ви знали, що з цього правда, а що – нічим не підкріплені чутки.
Міф: коронавірус передається через посилки з Китаю
Насправді: отримувати поштові посилки з Китаю абсолютно безпечно. Доведено, що коронавіруси не можуть довго жити на предметах і гинуть уже через кілька годин.
Тож навіть якщо конверт або посилку вам відправили з епіцентру епідемії – міста Ухань – імовірність заразитися коронавірусом дорівнює нулю.Також по темі: Епідемія коронавірусу може стати руйнівною для світу. Чому? Як шахраї заробляють на коронавірусі в Україні Евакуація українців із Китаю: чи готова Україна до епідемії коронавірусу?
Те ж саме стосується й китайського чаю та бананів у супермаркетах. Якщо любите їх – купуйте на здоров’я та ні про что не турбуйтесь.
Міф: Зараження коронавірусом – це по-суті смертний вирок
Насправді: 98% інфікованих коронавірусом людей успішно одужують. Наразі з лікарень уже виписали 27 840 чоловік.
Фатальних випадків у китайському регіоні Ухань близько 2%, а за межами КНР – 0,7%.
У 80% заражених хвороба проходить у легкій формі взагалі без будь-яких ускладнень.
А отже – причин панікувати немає: зараження корона вірусом – це не смертний вирок.
Міф: усі китайці – небезпечні
Насправді: давайте порахуємо. На планеті живе 1 242 612 226 китайців.
Із них на коронавірус захворіли 77 658 чоловік, причому наразі активну стадію хвороби мають лише близько 37 тисяч. Це всього лише 0,003%.
А отже проста математика підказує, що обходити десятою дорогою кожного китайця – це як мінімум нелогічно.
Міф: для профілактики корона вірусу треба пити антибіотики
Насправді: це помилкова точка зору. Адже віруси та бактерії – це зовсім різні речі, які не можна плутати.
Антибіотики використовують тільки для лікування бактеральних захворювань. А коронавірус – це не бактерія.
Отже, пити антибіотики для його профілактики та лікування – абсолютно марна справа. Вони не подіють, тільки організму нашкодиш.
Однак варто зауважити, що пацієнтам, госпіталізованим із інфекцією, антибіотики можуть призначати для лікування ускладнень та супутніх бактеріальних інфекцій.
Міф: Вірус вражає тільки людей похилого віку
Насправді: Це не зовсім так. Вірус здатен вплинути на людей будь-якого віку, але старші люди дійсно схильні до більш важкого перебігу хвороби та появи ускладнень.
Також поберегтися варто тим, хто має слабкий імунітет і страждає на діабет, астму або хвороби серця.
Втім навіть більшість із них хворіє не надто сильно і успішно одужує.
Міф: домашня тварина може заразити коронавірусом
Насправді: наразі жодних випадків зараження вірусом від домашніх улюбленців наразі не зафіксовано.
Втім Всесвітня організація охорони здоров’я радить після контакту з тваринами все одно мити руки з милом.
Це захистить тебе хвороб, якими людина може заразитися від птахів та чотирилапих, зокрема – від кишкової палички та сальмонели.
Тож бережи себе і не піддавайся паніці!
Нагадаємо, раніше ми розповідали про симптоми коронавірусу.
Аліна Литвиненко
Фото: Pixabay