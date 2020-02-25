Міфи про коронавірус: що треба знати, аби не панікувати

Швидке поширення коронавірусу в світі непокоїть багатьох українців. У декого навіть починається паніка. І це не зважаючи навіть на те, що в Україні наразі не зафіксовано жодного випадку захворювання.

То чи справді коронавірус такий страшний, як його малюють?

Ранок у Великому Місті зібрав найпопулярніші міфи про коронавірус, аби ви знали, що з цього правда, а що – нічим не підкріплені чутки.

Міф: коронавірус передається через посилки з Китаю

Насправді: отримувати поштові посилки з Китаю абсолютно безпечно. Доведено, що коронавіруси не можуть довго жити на предметах і гинуть уже через кілька годин.

Тож навіть якщо конверт або посилку вам відправили з епіцентру епідемії – міста Ухань – імовірність заразитися коронавірусом дорівнює нулю.

Те ж саме стосується й китайського чаю та бананів у супермаркетах. Якщо любите їх – купуйте на здоров’я та ні про что не турбуйтесь.

Міф: Зараження коронавірусом – це по-суті смертний вирок

Насправді: 98% інфікованих коронавірусом людей успішно одужують. Наразі з лікарень уже виписали 27 840 чоловік.

Фатальних випадків у китайському регіоні Ухань близько 2%, а за межами КНР – 0,7%.

У 80% заражених хвороба проходить у легкій формі взагалі без будь-яких ускладнень.

А отже – причин панікувати немає: зараження корона вірусом – це не смертний вирок.

Міф: усі китайці – небезпечні

Насправді: давайте порахуємо. На планеті живе 1 242 612 226 китайців.

Із них на коронавірус захворіли 77 658 чоловік, причому наразі активну стадію хвороби мають лише близько 37 тисяч. Це всього лише 0,003%.

А отже проста математика підказує, що обходити десятою дорогою кожного китайця – це як мінімум нелогічно.

Міф: для профілактики корона вірусу треба пити антибіотики

Насправді: це помилкова точка зору. Адже віруси та бактерії – це зовсім різні речі, які не можна плутати.

Антибіотики використовують тільки для лікування бактеральних захворювань. А коронавірус – це не бактерія.

Отже, пити антибіотики для його профілактики та лікування – абсолютно марна справа. Вони не подіють, тільки організму нашкодиш.

Однак варто зауважити, що пацієнтам, госпіталізованим із інфекцією, антибіотики можуть призначати для лікування ускладнень та супутніх бактеріальних інфекцій.

Міф: Вірус вражає тільки людей похилого віку

Насправді: Це не зовсім так. Вірус здатен вплинути на людей будь-якого віку, але старші люди дійсно схильні до більш важкого перебігу хвороби та появи ускладнень.

Також поберегтися варто тим, хто має слабкий імунітет і страждає на діабет, астму або хвороби серця.

Втім навіть більшість із них хворіє не надто сильно і успішно одужує.

Міф: домашня тварина може заразити коронавірусом

Насправді: наразі жодних випадків зараження вірусом від домашніх улюбленців наразі не зафіксовано.

Втім Всесвітня організація охорони здоров’я радить після контакту з тваринами все одно мити руки з милом.

Це захистить тебе хвороб, якими людина може заразитися від птахів та чотирилапих, зокрема – від кишкової палички та сальмонели.

Тож бережи себе і не піддавайся паніці!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про симптоми коронавірусу.

Аліна Литвиненко

Фото: Pixabay

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