Китайський коронавірус: симптоми та як захиститись

Коронавірус із Китаю — симптоми, ускладнення і все, що треба знати про небезпечну хворобу.

Світові медіа захопила інформація про поширення нового вірусу, який виник у Китаї. Наразі захворювання поширилось далеко за межі країни.

Спалах стався в китайському місті Ухань на ринку, де продають рибу та м’ясо.

Спеціалісти припускають, що вірус передався від тварини до людини.

Поки в Україні не зафіксовано перших хворих. Проте медики попереджають, що це може статись будь-якої миті.

Що треба знати про коронавірус

Що таке коронавірус

Коронавіруси — це родина вірусів, які спричинають захворювання, починаючи від простої застуди, закінчуючи гострим респіраторним синдромом.

Один із небезпечних типів цього вірусу був виявлений в Китаї.

Хвороба вже поширилася в 10 країнах світу, кількість інфікованих сягнула 4,5 тисяч осіб, 107 із них померло, і це число продовжує рости.

Вірус небезпечний тим, що здатен викликати небезпечні для життя ускладнення, зокрема пневмонію та відмову нирок.

Симптоми коронавірусу

Серед основних ознак коронавірусу 2019-nCoV в Міністерстві охорони здоров’я України виділяють високу температуру та ускладнене дихання.

Окрім цього, фахівці називають такі симптоми:

головний біль

нежить

біль у грудях

лихоманка

прискорене серцебиття.

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При появі цих симптомів потрібно одразу ж звернутися до лікаря, який поставить діагноз та призначить лікування.

Також у Всесвітній організації охорони здоров’я наголошують на тому, що китайський коронавірус не потрібно лікувати антибіотиками.

Поширення коронавірусу

Зазвичай, цей тип вірусу поширюється та проживає в організмах тварин.

Проте інколи захворювання може передаватись й людині.

Медики стверджують, що багато інфікованих не мали контакту з тваринами.

Згодом вони дійшли до висновку, що новий вірус передається повітряно-крапельним шляхом.

В США створили інтерактивну карту, де можна переглянути країни, у яких уже поширюється коронавірус.

На ресурсі постійно оновлюється інформація щодо кількості хворих, випадків одужання та смертей.

Інкубаційний період

Інкубаційний період коронавірусу може тривати від одного до 14 днів.

Тобто до двох тижнів людина матиме в своєму організмі вірус, проте перші симптоми ще не будуть проявлятись.

У коментарі журналістам ВВС міністр охорони здоров’я Китаю Ма Сяовей зазначає, що вірус становить загрозу ще й через те, що він заразний уже під час інкубаційного періоду.

Це ускладнює роботу лікарів, оскільки хвороба швидко поширюється.

Людина відчуватиме себе здоровою, навіть не знаючи, що вже є носієм вірусу.

Як захиститись від коронавірусу

Поки захворювання на коронавірус не було виявлено в Україні.

Проте все ж радимо дотримуватись стандартних рекомендацій ВООЗ уже зараз:

часто мий руки та обробляйте дезінфікуючими засобами;

під час кашлю та чхання прикривай рот і ніс паперовою хустинкою. Використану хустку потрібно негайно викинути та помити руки;

уникай тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель;

якщо маєш підвищену температуру тіла, кашель та ускладнене дихання, якнайшвидше звернися до лікаря та повідом йому попередню історію подорожей;

не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження. Із сирим м’ясом та молоком варто поводитись обережно.

Чи можна вакцинуватись від коронавірусу

На даний момент, вакцинації від коронавірусу не існує.

Керівник Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США наголошує на тому, що дослідження розпочнуться вже через кілька місяців.

Проте він стверджує, що для того, щоб вакцина стала доступною широкому загалу, знадобиться близько року.

В Україні з 26 січня в аеропортах почали перевіряти на наявність захворювання пасажирів, які прибувають з Китаю.

Рекомендовано відкласти поїздки в країни, у яких зафіксовано захворювання.

Якщо ж це неможливо, то потрібно принаймні уникати контакту з хворими, не відвідувати тваринні ринки, викреслити зі свого раціону сирі продукти тваринного походження, часто мити руки руки та захищати свої дихальні органи за допомогою марлевих пов’язок.

Нагадаємо, раніше ми розповідали чи загрожує українцям вірус в Китаї.

Дарина Реготун

Фото: Unsplash

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