Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Шановні глядачі, якщо у вас виникли проблеми з мовленням телеканалу ICTV, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

УКР
УКР
ICTV / Ранок / Як шахраї заробляють на коронавірусі в Україні / 04.02.2020 14:10
04.02.2020 14:10
Поділитися

Як шахраї заробляють на коронавірусі в Україні


Шахраї почали заробляти на коронавірусі в Україні. Які методи вони використовують та як не потрапити на гачок – дивіться далі.

Китайський коронавірус несподівано ошелешив світ. Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію. І поки спеціалісти борються з вірусом, шахраї намагаються на цій паніці заробити. Яким чином? Через оголошення в інтернеті, де пропонують платне лікування від коронавірусу.

Наприклад, нещодавно на одному з українських сайтів оголошень з’явилась інформація про продаж вакцини проти коронавірусу. Купити її можна за 2,5 тисячі гривень. У жодному разі не ведіться на це.

– Той вірус, який є в Китаї, лише нещодавно розшифрували щодо генотипу. Тобто перш ніж вакцина буде дозволена до використання, пройде багато років, – розповів імунолог Федір Лапій.

Або ще в інтернеті пропонують придбати профілактичні засоби, які повинні вберегти вас від будь-якого вірусу.

Зазвичай, цей лікарський засіб є звичайним профілактичним. Імунолог не рекомендує його використовувати, як профілактику від китайського вірусу.

Також по темі: Коронавірус і не тільки: звідки беруться смертельні віруси? Китайський коронавірус: симптоми та як захиститись Порятунку немає? Чому люди вірять вигадкам про коронавіруси

Якими ще методами користуються шахраї, щоб заробити на коронавірусі, дивіться в сюжеті рубрики Гаряча тема.

Нагадаємо, раніше ми детально розповідали про вірус у Китаї.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: вірус, гаряча тема
04.02.2020 14:10



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати