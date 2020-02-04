Як шахраї заробляють на коронавірусі в Україні

Шахраї почали заробляти на коронавірусі в Україні. Які методи вони використовують та як не потрапити на гачок – дивіться далі.

Китайський коронавірус несподівано ошелешив світ. Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію. І поки спеціалісти борються з вірусом, шахраї намагаються на цій паніці заробити. Яким чином? Через оголошення в інтернеті, де пропонують платне лікування від коронавірусу.

Наприклад, нещодавно на одному з українських сайтів оголошень з’явилась інформація про продаж вакцини проти коронавірусу. Купити її можна за 2,5 тисячі гривень. У жодному разі не ведіться на це.

– Той вірус, який є в Китаї, лише нещодавно розшифрували щодо генотипу. Тобто перш ніж вакцина буде дозволена до використання, пройде багато років, – розповів імунолог Федір Лапій.

Або ще в інтернеті пропонують придбати профілактичні засоби, які повинні вберегти вас від будь-якого вірусу.

Зазвичай, цей лікарський засіб є звичайним профілактичним. Імунолог не рекомендує його використовувати, як профілактику від китайського вірусу.

Якими ще методами користуються шахраї, щоб заробити на коронавірусі, дивіться в сюжеті рубрики Гаряча тема.

Нагадаємо, раніше ми детально розповідали про вірус у Китаї.

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