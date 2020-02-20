Чи готова Україна до епідемії коронавірусу?

Уже сьогодні о 10 ранку в Україні приземлиться літак з евакуйованими українцями з китайського міста Ухань – епіцентру поширення смертельного коронавірусу. Станом на 19 лютого попередньо відомо про евакуацію 48 українців та 29 іноземців.

Як переконують у Міністерстві охорони здоров’я України, евакуюватимуть виключно здорових людей.

Якщо у пасажирів виявлять хоч якісь симптоми, а окрім підвищеної температури це: нежить, кашель, та біль у горлі, то їм заборонять заходити в літак, і в супроводі посла вони поїдуть до місцевих, тобто китайських закладів охорони здоров’я.

Чи можлива епідемія коронавірусу в Україні?

Усі експерти, опитані журналістами Ранку у великому місті, впевнені: ймовірність спалаху епідемії коронавірусу в Україні навіть після прильоту рейсу з евакуйованими з Уханю українцями, залишатиметься мізерною.

«Це безпечно для українців. Ми можемо їх ізолювати, для цього є всі умови. Потрібно розуміти, що рано чи пізно цей вірус все одно проникне в Україну, і він, скоріше за все, проникне не завдяки евакуйованим українцям», – вважає лікар-імунолог Федір Лапій.

За словами фахівців, уся ситуація з коронавірусом Kovid-19 залежить від того, чи вдасться науковцям знайти вакцину та зупинити епідемію, аби вона не поширювалася на інші країни Азії, куди туристи з України не припинили літати.

Що ж до усіх евакуйованих нині з Китаю, то під час усього періоду їхнього перебування в обсервації за ними стежитимуть медики. І у разі прояву хоч якихось симптомів, їх госпіталізують до інфекційного стаціонару.

Де розмістять евакуйованих із Китаю?

Найгострішим виявилось питання, де саме розмістять евакуйованих з Китаю українців та іноземних громадян.

Справа в тому, що пропозиції розмістити евакуйованих українців у тих чи інших закладах у різних областях України призвели до протестів місцевих жителів.

Така «інформаційна лихоманка» скосила Львівщину, Тернопільщину та кілька селищ міського типу на Київщині.

Люди перекривають дороги, встановлюють блокпости і приносять шини. аргументуючи свої дії, начебто неготовністю місцевих закладів забезпечити ізоляцію та догляд за евакуйованими українцями.

Експерти впевнені, що лише відкритість, прозорість, та доступ до інформації дозволять подолати такі панічні спалахи.

«Найгіршими ворогами для людства є не стільки коронавірус, як невігластво і паніка. Вони об’єдналися у протистоянні щодо евакуації людей, пересічних українців. Інакше я це пояснити не можу», – говорить імунолог Федір Лапій.

Чи готова Україна до спалаху епідемії коронавірусу?

Якщо до прийому евакуйованих, їх ізоляції та нагляду за ними Україна виявилась готовою, то чи готові ми таки до спалаху епідемії?

Експерти кажуть, що 3 роки тому в Україні ліквідували санітарно-епідеміологічні служби. Відповідно, держава залишилась без державної структури, яка б вирішувала проблеми епідбезпеки на національному рівні.

І поки всі хвилюються через коронавірус, у той же час люди повністю забули про епідемії грипу та кору, від яких насправді помирають українці.

Враховуючи, що від появи нових вірусів, як показав раптовий спалах коронавірусу у Китаї, та швидкого поширення його світом ніхто не застрахований, усім без винятку державам, у тому числі й Україні, потрібно більше уваги приділити протиепідеміологічній системі.

Попри те, що динаміка захворюваності на коронавірус Covid-19 показує, що щоденна кількість тих, хто одужав, майже зрівнялися із кількістю тих, хто захворів.

Все одно не слід забувати, що станом на 19 лютого вірус забрав життя двох тисяч людей. І такого більше допускати не можна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як захиститись від коронавірусу.

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