Місячний календар на березень 2020: сприятливі та несприятливі дні

Місячний календар на березень 2020 року підкаже тобі, які дні на початку весни підходять для нових починань та активних дій, а які будуть менш сприятливими.

Усю необхідну інформацію Ранок у Великому Місті зібрав в одному матеріалі.

Місячний астропрогноз на березень 2020 року

Сприятливі дні в березні 2020: 3, 10, 11, 15, 16, 21, 29, 31

Несприятливі дні в березні 2020: 9, 23, 24

Усі інші дні – нейтральні.

Найбільш сприятливі дні у березні 2020

Місячний календар на 3 березня

У другій половині дня можна починати відповідальні справи та проекти, навіть якщо в них є певна доля ризику. Усе вийде якнайкраще і принесе приємні фінансові бонуси.

Місячний календар на 10 березня

День обіцяє бути гармонійним. На тебе чекає приємне спілкування та успіх у справах. Спрямуй свою енергію в творче русло – і нові креативні ідеї не змусять довго на себе чекати.

Місячний календар на 11 березня

Вдалий час для проектів, пов’язаних із торгівлею та творчістю, а також – для вирішення фінансових справ. Удача цілий день буде на вашому боці. Зроби те, що давно хочеш, але не наважуєшся – це принесе позитивні емоції та допоможе тобі перейти на новий енергетичний рівень.

Місячний календар на 15 березня

Якщо в тебе є невирішені питання, пов’язані зі здоров’ям – займися ними саме сьогодні. Лікування, яке почнеться в цей день, обов’язково буде вдалим і принесе швидке одужання.

Місячний календар на 16 березня

День мудрості, філософії та духовного пошуку. Саме час зайнятися своїм інтелектуальним розвитком і кар’єрними питаннями.

Місячний календар на 21 березня

У цей день варто проаналізувати свій спосіб життя та наважитися на зміни. Те, що ти вирішиш у цей день, обов’язково піде на користь. Головне – не відхилятися від обраного курсу в майбутньому.

Місячний календар на 29 березня

Сьогодні переважатиме позитивна енергетика. Тож не бійся починати нові амбітні справи та проекти! Цей день буде дуже вдалим для комунікації та розширеня кола корисних знайомств.

Місячний календар на 31 березня

Чудовий час для спілкування з однодумцями, рідними та друзями. Сьогодні варто приділити більше часу своїй родині.

Несприятливі дні в березні 2020

Місячний календар на 9 березня

Сьогодні варто остерігатися конфліктів – їхні наслідки можуть негативно сказатися на подальшому житті. Уникай суперечок – вирішення спірних питань бажано відкласти на інший день.

Місячний календар на 23 березня

Активність та життєвий тонус почнуть зменшуватися, тому є сенс сконцентруватися на бажаному результаті й не розпилюватися на другорядні справи.

Місячний календар на 23 березня

На фоні енергетичного виснаження ти можеш відчути стрес. Аби цього не сталося – не навантажуй організм надмірною фізичною активністю, алкоголем і важкою їжею. Краще знайди спосіб порелаксувати. Нових справ сьогодні починати не варто.

Усі інші дні місяця, не вказані в календарі, будуть нейтральними.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар вагітності.

Фото: Pixabay

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