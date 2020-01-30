Місячний календар на лютий 2020 – які дні будуть сприятливими

Місячний календар на лютий 2020 дозволить тобі зрозуміти, які дні будуть сприятливими. Ранок у Великому Місті вже все для тебе підготував. Читай і занотовуй.

Місячний календар на лютий 2020

Сприятливі дні: 2, 6, 7, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 28, 29

2, 6, 7, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 28, 29 Несприятливі дні: 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 16, 19, 23, 25, 27

1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 16, 19, 23, 25, 27 Усі інші дні – нейтральні.

Сприятливі дні в лютому

2 лютого: вдалий час, щоб діяти рішуче й нічого не боятись. Цього дня ти переманиш на свій бік успіх. Тож спокійно вирішуй проблеми та питання, які більше не можуть чекати.

6–7 лютого: якщо ти докладеш у ці дні найбільше зусиль, то з легкістю отримаєш те, чого бажаєш. Але не варто братися за щось грандіозне, займитися тими справами, які весь час крутяться у тебе під носом.

13–14 лютого: у ці дні можеш сміливо братись за всі справи. Немає різниці, що це буде: нові проекти чи старі незавершені. Усе буде виходити найкращим чином. Можеш, навіть говорити з керівником з приводу підвищення.

17 лютого: сьогодні ти відчуєш прилив невимовної енергії. Скористайся нею правильно на роботі. Адже є можливість проявити себе, свої здібності, що сприятливо вплине на твій кар’єрний розвиток.

20 лютого: якраз місяць перейшов у сузір’я Козерога, а це означає, що прийшов ідеальний час для виконання робіт будь-якої складності та подорожей.

21 лютого: прекрасний час, щоб налагодити стосунки з усіма. А ще у цей день добре було б зайнятися домашніми справами.

24 лютого: маєш план? Слідуй за ним. Цей день наповнений особливою енергетикою, тому користуйся нею при створенні нових проектів і виконанні поточних справ. Усе, за що ти візьмешся, принесе успіх.

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28 лютого: день прекрасно підходить для зміни роботи. Якщо маєш наміри на це, тоді прийшов час. Сузір’я на твоєму боці. А ще виділи час, щоб поспілкуватися з тим, хто цікавий тобі. Це принесе багато позитивних емоцій.

29 лютого: в останній день зими варто полагодити із самим собою, відшукати внутрішню гармонію та спокій.

Тепер ти знаєш, яким буде місячний календар на лютий 2020. Зберігай картинку та читай інші наші матеріали.

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