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ICTV / Ранок / Жінки можуть усе! MOZGI виступили проти гендерних стереотипів у кліпі Девчонка / 21.02.2020 11:02
21.02.2020 11:02
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Жінки можуть усе! MOZGI виступили проти гендерних стереотипів у кліпі Девчонка


MOZGI випустили новий кліп Девчонка, де показав дівчат у чоловічих професіях.

Ідею кліпу вибрали підписники гурту в соцмережах.

Дівчата-пожежниці, дівчина-автомеханіки, дівчата, що професійно володіють зброєю.

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У новому відео MOZGI міняються місцями з крихкими і привабливими дівчатами, поступаючись їм правом бути кращими в традиційно чоловічій роботі.

Сучасні жінки можуть усе – у цьому головна ідея кліпу.

Вважаю, що у виборі професії чоловіки і жінки рівні, – говорить Позитив

Незвичайні образи випробували на собі й самі учасники гурту MOZGI.

Так, у кліпі бачимо таксиста Потапа, прибиральника Дядю Вадю, домогосподарку Позитива і працівника тиру DJ Bloodless.

Жінки стали набагато сильнішими, зібранішими і відповідальнішими, ніж ми. Вони можуть замінити чоловіків у будь-якій професії і у будь-якій ситуації, навіть – позапланетній. Чого тільки варті жінки-космонавти – справжні секс-символи. Круто, що сучасні жінки можуть усе! Ми цим захоплюємося, і, як справжні мужики, від цього тащимося! – зазначив Потап, фронтмен і продюсер гурту MOZGI.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що гурт KAZKA готується до масштабного туру по Україні.

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Теги: MOZGI, музика, Потап
21.02.2020 11:02



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