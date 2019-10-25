NK – Еlefante. Чим вразила Настя Каменських у новому провокативному кліпі

Сексуальна та небезпечна! Відома українська співачка Настя Каменських випустила нову пісню Еlefante та зняла провокативний кліп.
Українські та латиноамериканські мотиви у поєднанні із сексуальною енергетикою обіцяють підірвати не тільки українські хіт-паради, під загрозою вся Латинська Америка 🙂
У своєму Instagram співачка подякувала всім причетним до зйомок кліпу.
– У день прем’єри емоції переповнюють. Легке і приємне хвилювання, адже ми завжди дуже намагаємося здивувати вас! Адже все, що ми робимо – ми створюємо для вас. Хочу щоб ви знали кожну людину, хто працює над народженням таких шедеврів, як цей кліп.
Автор музики та тексту чоловік Насті – Олексій Потапенко.
Режисер кліпу – Леонід Колосовський, кліпи якого набирають сотні мільйонів переглядів.
Переклад пісні Еlefante | Слон
Дуже елегантний
Дуже довгий тулуб
Гігантський стовбур
Ууууу
Дуже довгий
Ууууу, гігант
Дозвольте відвезти вас до зоопарку
Зоопарк зоопарк зоопарк зоопарк зоопарк
Я буду твою чорною пантерою
Погляньте, на вас дивляться
Ти будеш зі мною веселий
Я відвезу тебе в джунглі
Джунглі-ля-ля-ля-ля
Давайте пограємо без одягу
Стовбур pa pa pa pa
Стовбур pa pa pa pa
Ой летілі ми на тусу
Мені подобається, як ти це робиш
Мені це подобається
Ой летіли з України
Стоп
Не будь таким впертим
Мені потрібна твоя любов
Сьогодні вночі
Давайте це зробимо
У твоєму автомобілі
Поїдемо в ліс
Там, де дуже темно
Це занадто важко?
Я не боюся великих колод
Я не боюся збирати гриби
Я не боюся грубих хлопців
Видалити, видалити, зніміть ваші щити
Поглянь на мене
Поглянь, дивись, дивись
Відчуй мене
І слухайте без брехні
Дощовий ліс
Я не одна
Відчуйте тропічну любов
У нас чотири години
Мені подобається те, як ти рухаєш сідницями
Відчуйте ритм джанго-бонго
Мені подобається те, як ти цілуєш рот
Давайте грати в гру любові, де нас торкаються
Кожен має право на самовираження. Відчувається, що кліп транслює цінності свободи та пронизаний натяками та підтекстами.
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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Настю підозрюють у вагітності.
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