NK – Еlefante. Чим вразила Настя Каменських у новому провокативному кліпі

Сексуальна та небезпечна! Відома українська співачка Настя Каменських випустила нову пісню Еlefante та зняла провокативний кліп.

Українські та латиноамериканські мотиви у поєднанні із сексуальною енергетикою обіцяють підірвати не тільки українські хіт-паради, під загрозою вся Латинська Америка 🙂

У своєму Instagram співачка подякувала всім причетним до зйомок кліпу.

– У день прем’єри емоції переповнюють. Легке і приємне хвилювання, адже ми завжди дуже намагаємося здивувати вас! Адже все, що ми робимо – ми створюємо для вас. Хочу щоб ви знали кожну людину, хто працює над народженням таких шедеврів, як цей кліп.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 25 Окт 2019 в 3:52 PDT

Автор музики та тексту чоловік Насті – Олексій Потапенко.

Режисер кліпу – Леонід Колосовський, кліпи якого набирають сотні мільйонів переглядів.

Переклад пісні Еlefante | Слон

Дуже елегантний

Дуже довгий тулуб

Гігантський стовбур

Ууууу

Дуже довгий

Ууууу, гігант

Дозвольте відвезти вас до зоопарку

Зоопарк зоопарк зоопарк зоопарк зоопарк

Я буду твою чорною пантерою

Погляньте, на вас дивляться

Ти будеш зі мною веселий

Я відвезу тебе в джунглі

Джунглі-ля-ля-ля-ля

Давайте пограємо без одягу

Стовбур pa pa pa pa

Стовбур pa pa pa pa

Ой летілі ми на тусу

Мені подобається, як ти це робиш

Мені це подобається

Ой летіли з України

Стоп

Не будь таким впертим

Мені потрібна твоя любов

Сьогодні вночі

Давайте це зробимо

У твоєму автомобілі

Поїдемо в ліс

Там, де дуже темно

Це занадто важко?

Я не боюся великих колод

Я не боюся збирати гриби

Я не боюся грубих хлопців

Видалити, видалити, зніміть ваші щити

Поглянь на мене

Поглянь, дивись, дивись

Відчуй мене

І слухайте без брехні

Дощовий ліс

Я не одна

Відчуйте тропічну любов

У нас чотири години

Мені подобається те, як ти рухаєш сідницями

Відчуйте ритм джанго-бонго

Мені подобається те, як ти цілуєш рот

Давайте грати в гру любові, де нас торкаються

Кожен має право на самовираження. Відчувається, що кліп транслює цінності свободи та пронизаний натяками та підтекстами.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Настю підозрюють у вагітності.

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