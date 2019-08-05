Надя Дорофеєва виклала пікантне фото з відпочинку

Солістка гурту Время і Стекло Надя Дорофеєва виклала спокусливе фото з Італії, де зірка відпочиває разом зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом.

На фото Надя позує в чорному купальнику. На її стегнах можна побачити татуювання – Good (хороший) і Bad (поганий).

Фото вже зібрало майже 320 тисяч лайків та майже тисячу коментарів.

Думки прихильники Дорофеєвої в коментарях розділилися.

Одні в захваті від її фігури, інші – критикують відвертість зірки.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Earth, Wind & Fire Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 4 Авг 2019 в 1:03 PDT

«Шикарна фігура», «Надя, яка ти красива!», «Неможливо відірвати очей», «Ви прекрасна і талановита співачка. Фото просто чудове. Ви молодчинка!», «Це ангел спустився з небес» – пишуть одні.

«Занадто відверто», «Вульгарне фото», – вважають інші.

Буквально за кілька годин після цього співачка виклала ще одне фото з відпустки, де позує в суцільному рожевому купальнику.

“Time to swim” (Час плавати) – підписала зірка.

Знімок набрав 207 тисяч лайків за 6 годин.



Посмотреть эту публикацию в Instagram time to swim Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 5 Авг 2019 в 12:56 PDT

А ще раніше Надя Дорофеєва виклала фото, де позує на яхті в пікантній позі. Знімок набрав майже 275 тисяч лайків.



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