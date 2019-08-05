Надя Дорофеєва виклала пікантне фото з відпочинку

Солістка гурту Время і Стекло Надя Дорофеєва виклала спокусливе фото з Італії, де зірка відпочиває разом зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом.
На фото Надя позує в чорному купальнику. На її стегнах можна побачити татуювання – Good (хороший) і Bad (поганий).
Фото вже зібрало майже 320 тисяч лайків та майже тисячу коментарів.
Думки прихильники Дорофеєвої в коментарях розділилися.
Одні в захваті від її фігури, інші – критикують відвертість зірки.
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«Шикарна фігура», «Надя, яка ти красива!», «Неможливо відірвати очей», «Ви прекрасна і талановита співачка. Фото просто чудове. Ви молодчинка!», «Це ангел спустився з небес» – пишуть одні.
«Занадто відверто», «Вульгарне фото», – вважають інші.
Буквально за кілька годин після цього співачка виклала ще одне фото з відпустки, де позує в суцільному рожевому купальнику.
“Time to swim” (Час плавати) – підписала зірка.
Знімок набрав 207 тисяч лайків за 6 годин.
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Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)
А ще раніше Надя Дорофеєва виклала фото, де позує на яхті в пікантній позі. Знімок набрав майже 275 тисяч лайків.
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Яхта , август И мы с тобою влюблены
Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)
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