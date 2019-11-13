ТОП 5 найкрутіших кліпів гурту Антитіла

Найкращі кліпи гурту Антитіла – ТОП-5 кліпів
На YouTube каналі українського музичного гурту Антитіла вже більше 150 тисяч поціновувачів, які активно стежать, лайкають та коментують кожне відео.
Ранок у Великому місті зібрав для тебе ТОП найкрутіших та найрейтинговіших відеоробіт гурту.
Пропонуємо насолодитися унікальним звучанням, красивими кадрами та оригінальними сюжетами разом з нами.
1. TDME [Там, де ми є]
Візитівкою та найпопулярнішою піснею гурту на YouTube, яку сумарно переглянули більше 18 мільйонів користувачів, є трек Там, де ми є.
– Ми плавали в крижаному морі! Довелося не тільки зануритися, поплавати, а й полежати в холодній воді близько 20 хвилин. Крім цього, в усі знімальні дні був різкий пронизливий вітер, руки буквально клякнули. Але результат мене вразив! – поділився враженнями від зйомок олімпійський чемпіон Олег Лісогор, який зіграв головну роль у кліпі.
2. Лови момент
Головним меседжем кліпу стали щирі людські взаємовідносини, цілісність та єдність сім’ї.
Жодних акторів чи постановок, все, як у житті.
Фронтмен Тарас Тополя разом зі своєю дружиною Оленою (співачка Alyosha), а також усі учасники гурту вперше показали широкій аудиторії свої сім’ї.
3. Вірила
Режисерами кліпу виступили Сергій Вусик, Юрій Олексієнко і Тараса Тополя.
Музиканти назвали цю пісню присвятою жінці.
Зйомки проходили не тільки в Україні, а й у Португалії, де учасники на старовинному дельтаплані політали над Атлантикою та показали глядачам усі красоти з висоти пташиного польоту.
4. Lego
Пісня Lego – про нашу з вами країну, що переживає чи не найдраматичніший період своєї історії
– Усі історії про зйомки кліпу меркнуть у порівнянні з тим, як натхненно Володимир Зеленський крутив колесо прямо в кадрі. У той момент я переконався, що пісня йому дійсно дуже подобається. У нас було творча співпраця, якою ми дуже задоволені, – розповівТараса Тополя про спільну роботу з Володимиром Зеленським над саундтреком до фільму Я, ти, він, вона
5. Буде син
Напередодні концертів, що відбудуться у столичному Палаці Спорту 16 та 17 листопада, гурт Антитіла представив нову відеороботу, яка за місяць вже набрала більше мільйона переглядів на YouTube.
До зйомок кліпу музикантів підштовхнули молодята по всій Україні, які для свого першого весільного танка обирали цей романтичний та ліричний трек та масово викладали відео в соцмережі.
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– Відео вийшло таким, яким ми його запланували, ну і, звичайно ж, не обійшлося без справжніх відеокадрів із нашого сімейного архіву, яких так само дуже багато в цьому відеокліпі. Вирішили зняти своїх дітей і поділитися сімейним відео, бо повторюся, пісня великою мірою автобіографічна.
Група Антитіла активно гастролює по всій Україні з концертною програмою HELLO, тисячі прихильників із задоволенням відвідують концерти та діляться яскравими моментами у соцмережах.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як пройшов концерт українського гурту THE HARDKISS
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