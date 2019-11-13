ТОП 5 найкрутіших кліпів гурту Антитіла

Найкращі кліпи гурту Антитіла – ТОП-5 кліпів

На YouTube каналі українського музичного гурту Антитіла вже більше 150 тисяч поціновувачів, які активно стежать, лайкають та коментують кожне відео.

Ранок у Великому місті зібрав для тебе ТОП найкрутіших та найрейтинговіших відеоробіт гурту.

Пропонуємо насолодитися унікальним звучанням, красивими кадрами та оригінальними сюжетами разом з нами.

1. TDME [Там, де ми є]

Візитівкою та найпопулярнішою піснею гурту на YouTube, яку сумарно переглянули більше 18 мільйонів користувачів, є трек Там, де ми є.



– Ми плавали в крижаному морі! Довелося не тільки зануритися, поплавати, а й полежати в холодній воді близько 20 хвилин. Крім цього, в усі знімальні дні був різкий пронизливий вітер, руки буквально клякнули. Але результат мене вразив! – поділився враженнями від зйомок олімпійський чемпіон Олег Лісогор, який зіграв головну роль у кліпі.

2. Лови момент

Головним меседжем кліпу стали щирі людські взаємовідносини, цілісність та єдність сім’ї.

Жодних акторів чи постановок, все, як у житті.

Фронтмен Тарас Тополя разом зі своєю дружиною Оленою (співачка Alyosha), а також усі учасники гурту вперше показали широкій аудиторії свої сім’ї.



3. Вірила

Режисерами кліпу виступили Сергій Вусик, Юрій Олексієнко і Тараса Тополя.

Музиканти назвали цю пісню присвятою жінці.



Зйомки проходили не тільки в Україні, а й у Португалії, де учасники на старовинному дельтаплані політали над Атлантикою та показали глядачам усі красоти з висоти пташиного польоту.

4. Lego

Пісня Lego – про нашу з вами країну, що переживає чи не найдраматичніший період своєї історії



– Усі історії про зйомки кліпу меркнуть у порівнянні з тим, як натхненно Володимир Зеленський крутив колесо прямо в кадрі. У той момент я переконався, що пісня йому дійсно дуже подобається. У нас було творча співпраця, якою ми дуже задоволені, – розповівТараса Тополя про спільну роботу з Володимиром Зеленським над саундтреком до фільму Я, ти, він, вона

5. Буде син

Напередодні концертів, що відбудуться у столичному Палаці Спорту 16 та 17 листопада, гурт Антитіла представив нову відеороботу, яка за місяць вже набрала більше мільйона переглядів на YouTube.







ТОП 5 найкрутіших кліпів гурту Антитіла / 4 фотографії

До зйомок кліпу музикантів підштовхнули молодята по всій Україні, які для свого першого весільного танка обирали цей романтичний та ліричний трек та масово викладали відео в соцмережі.

– Відео вийшло таким, яким ми його запланували, ну і, звичайно ж, не обійшлося без справжніх відеокадрів із нашого сімейного архіву, яких так само дуже багато в цьому відеокліпі. Вирішили зняти своїх дітей і поділитися сімейним відео, бо повторюся, пісня великою мірою автобіографічна.

Група Антитіла активно гастролює по всій Україні з концертною програмою HELLO, тисячі прихильників із задоволенням відвідують концерти та діляться яскравими моментами у соцмережах.

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