Чому в Кореї дуже люблять поїсти: українець про життя в країні

Південна Корея – одна з найекзотичніших країн світу. Як там живеться українцю Володимиру, який емігрував туди 11 років тому – дивіться далі.
Культ їжі у Південній Кореї
Корейці обожнюють їсти, до того ж, багато. У місцевих ресторанах, окрім головної страви, подають багато безкоштовних закусок.
– Їжа у корейців асоціюється з достатком, якщо людина дуже багато їсть, це добре, – розповів українець.
Володимир каже, що корейці навіть у звичайному привітанні підкреслюють важливість їжі. Часто при зустрічі кажуть не «Привіт, як справи?», а питають, чи смачно ти поїв.
У Кореї не буває маленьких порцій. Це в українських закладах можуть принести величезну тарілку з дрібним шматком м’яса.
А ще у Південній Кореї чи не в кожному кафе, ресторані заведено подавати виключно основну страву. До того ж, ще й приносять багато закусок, за які не треба доплачувати.
Ціни на їжу в кафе, ресторанах
У Кореї є заклади на будь-який смак і гаманець. Один з найвигідніших варіантів – це звичайні кафе, де смачний і ситний обід може коштувати $6 чи 8. Українець каже, що для них це не такі великі гроші.
Великою популярністю у країні користуються й ресторани, де людина платить встановлену суму і їсть на неї, скільки влізе. Вартість безлімітного обіду може коливатися від $10 до 30.Також по темі: Життя в Японії: емігрантка розповіла неочікувані факти Собачатина і борщ? Корейська кухня очима українця Чому американці перуть у пральнях, а не вдома?
А ще в Кореї є кафе-намети, вони часто виглядають, як забігайлівка, утім, там можуть готувати так смачно, що будь-який кореєць краще поїсть там, аніж у затишному ресторані.
Більше про життя українця в Кореї дивіться в сюжеті.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про закони Південної Кореї.
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