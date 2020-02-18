Чому в Кореї дуже люблять поїсти: українець про життя в країні

Південна Корея – одна з найекзотичніших країн світу. Як там живеться українцю Володимиру, який емігрував туди 11 років тому – дивіться далі.

Культ їжі у Південній Кореї

Корейці обожнюють їсти, до того ж, багато. У місцевих ресторанах, окрім головної страви, подають багато безкоштовних закусок.

– Їжа у корейців асоціюється з достатком, якщо людина дуже багато їсть, це добре, – розповів українець.

Володимир каже, що корейці навіть у звичайному привітанні підкреслюють важливість їжі. Часто при зустрічі кажуть не «Привіт, як справи?», а питають, чи смачно ти поїв.

У Кореї не буває маленьких порцій. Це в українських закладах можуть принести величезну тарілку з дрібним шматком м’яса.

А ще у Південній Кореї чи не в кожному кафе, ресторані заведено подавати виключно основну страву. До того ж, ще й приносять багато закусок, за які не треба доплачувати.

Ціни на їжу в кафе, ресторанах

У Кореї є заклади на будь-який смак і гаманець. Один з найвигідніших варіантів – це звичайні кафе, де смачний і ситний обід може коштувати $6 чи 8. Українець каже, що для них це не такі великі гроші.

Великою популярністю у країні користуються й ресторани, де людина платить встановлену суму і їсть на неї, скільки влізе. Вартість безлімітного обіду може коливатися від $10 до 30.

А ще в Кореї є кафе-намети, вони часто виглядають, як забігайлівка, утім, там можуть готувати так смачно, що будь-який кореєць краще поїсть там, аніж у затишному ресторані.

Більше про життя українця в Кореї дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про закони Південної Кореї.

Фото: Unsplash

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