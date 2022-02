Метро Бангкока: українка про особливості транспорту в Таїланді

Таїланд – одна з найпопулярніших країн для туризму, до якої переїхала жити українка Христина.

Дівчина каже, що в тайській столиці – Бангкоку – працює два види метро: наземне і підземне.

У жодному з них не можна провозити повітряні кульки, тварин і фрукт із неприємним запахом – дуріан.

А придбати жетон на метро можна у спеціальному автоматі.

Його вартість буде залежати від відстані, яку ви збираєтеся проїхати.

Якщо підземне метро не до душі, можна скористатися наземним.

Однак правила в обох однакові: не можна перевозити дуріан, повітряні кульки, тварин, а ще знімати на камеру..

Розвозять людей у тайській столиці і автобуси.

Христина каже, що це досить популярний вид громадського транспорту, хоч і не дуже надійний:

Так само, як і в метро, вартість проїзду в автобусі залежить від того, яку відстань ви на ньому проїдете, а ще від того, наскільки комфортно почуватиметеся під час поїздки.

Загалом проїзд обійдеться до 1$.

Є в Бангкоку і транспорт для туристів – тук-туки.

Вони виглядають як мікро-вантажівки без вікон і дверей.

Але українка каже, що вони дуже дорогі, навіть таксі обійдеться удвічі дешевше.

Які ще правила треба знати, аби користуватися тайським транспортом?

Дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості життя в Таїланді.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.