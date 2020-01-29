Коронавірус і не тільки: звідки беруться смертельні віруси?

Звідки віруси беруться взагалі? У чому їх небезпека? Чому виникають епідемії? І головне, чи причетні до цього люди?

Нині чи не кожен українець знає про спалах нового коронавірусу, чув про те, як він швидко шириться світом, та починає задаватись питанням: коли ж починати хвилюватись?

Та давайте копнемо глибше і з’ясуємо: звідки взагалі беруться нові віруси, і в чому їх основна небезпека.

Звідки беруться віруси

Походження вірусів навіть сьогодні є питанням дискусійним і розділило науковців-вірусологів на два табори. Одні вважають, що віруси – це лише молекули, інші ж впевненні, що віруси – живі організми.

Звісно, існують і теорії, мовляв, держави у спеціальних лабораторіях вирощують віруси як біологічну чи то бактеріологічну зброю. Відтак, нові штами вірусу – не що інше, як наукові розробки. Та, за словами експертів, не слід забувати, що це надто небезпечно.

«Біологічна зброя розроблялася ще в Радянському Союзі. Було підприємство Вектор, воно знаходилось і знаходиться по сьогоднішній день в Новосибірську, там зберігаються зразки вірусу натуральної віспи. Але біологічна зброя може працювати не лише проти ворогів, вона може працювати і проти тих, хто використовує її. Вона не є такою контрольованою, як зброя масового ураження, коли йдеться про ядерні ракети, кулі чи кулемети», – пояснює імунолог Федір Лапій.

Епідемії з Азії

Експерти пояснюють, чому всі нинішні масштабні епідемії йдуть саме з Азії. Причин насправді декілька.

Зокрема – висока щільність населення, що сприяє передачі вірусу повітряно-крапельним шляхом. А також – споживання екзотичних продуктів, які можуть бути джерелом інфекції.

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Чума, лихоманка й інші віруси хоча б раз у століття проявляли себе і викликали масові епідемії з летальними наслідками.

У сучасному світі теж із кожним роком з’являються нові штампи раніше невідомих хвороб, а деякі, здавалося б, уже добре вивчені, мутують і стають стійкими до наявних ліків.

Віруси, які неможливо подолати

Чи є ризики появи чогось такого, від чого людство не в змозі буде врятуватись?

Не слід думати, що з появою нового небезпечного вірусу людство обов’язково загине.

За словами науковців, усі попередні пандемії чи епідемії відбирали багато життів, але не знищили людство.

От, наприклад, знаменитий грип «іспанка» в 1918-1920х роках вбив щонайменше 50 млн. людей, а це приблизно 3% населення Землі на той момент.

Або ж Чорна смерть, вона ж – епідемія бубонної чуми, знищила в XIV столітті від 30 до 50% європейської популяції.

Але разом з хворобами крокує вперед і наука. Тому на кожен вірус знайдеться й антивірус.

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Нагадаємо, раніше ми детально розповідали про китайський коронавірус.

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