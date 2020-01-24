Вірус у Китаї: чи загрожує він українцям

Світ накриває нове нашестя. Смертельний вірус, а точніше коронавірус, поки невідомого походження. Він вражає легені та схожий на пневмонію.

Коронавіруси – це широке сімейство вірусів, але, як відомо, лише шістьма з них можуть заразитись люди. Новий вірус є сьомим.

Він з’явився ще в грудні 2019 року в китайському місті Ухань на місцевому ринку морепродуктів і м’яса, де населення близько 12 мільйонів осіб.

Щонайменше 17 осіб уже загинули від таємничої хвороби, ще 570 захворіли. Однак експерти кажуть, що такі офіційні дані включають лише лабораторно підтвердженні випадки, реальне кількість заражених може досягати значно більших масштабів.

Медики кажуть, що одужання здебільшого залежить від імунітету людини. Поки відомо, що люди, які померли внаслідок зараження вірусом, мали проблеми зі здоров’ям, зокрема слабкий імунітет.

Вчені дослідили геном вірусу і виявили, що найбільш ймовірним носієм інфекції можуть бути змії: китайський крайт і кобра.

Ці види змій також були серед тварин, які продавались на ринку морепродуктів у місті Ухань, звідки й почала ширитись хвороба.

Інші експерти кажуть, що вірус міг поширитись через китайських підковоподібних кажанів.

Та не слід вважати, що проблема коронавірусу локальна. Адже інфекція вже давно вийшла за межі Китаю і шириться світом доволі стрімко. Під загрозою країни, жителі яких подорожують до Китаю.

Міністерство освіти разом ВООЗ рекомендують утриматися від поїздок до Піднебесної на певний час.

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