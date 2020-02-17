Календар стрижок на лютий 2020: сприятливі та несприятливі дні

Календар стрижок на лютий 2020 року допоможе тобі, якщо ти плануєш змінити зачіску. Коли краще стригти волосся в лютому?

Ранок у Великому Місті склав для тебе список сприятливих та несприятливих днів для походу в перукарню.

Найбільш сприятливі дні для стрижки в лютому 2020

2, 6, 10-14, 18, 21, 25-28 лютого.

Календар стрижок на лютий 2020

2 лютого: стрижка в цей день допоможе позбутися негативу, який накопичився за попередній місяць.

6 лютого: зміна зачіски дозволить тобі не лише освіжити образ, але й привернути щастя та удачу.

10-14 лютого: похід до салону краси в цей період позитивно вплине на стан волосся, але й на романтичні стосунки. Зміни зачіску – і увага протилежної статі тобі забезпечена!

18 лютого: сьогодні вдалий день для сміливих експериментів із зачіскою. Нарешті можна зробити саме ту стрижку, на яку давно не можеш наважитись.

25-28 лютого: зараз варто підстригтися тим, хто мріє про довгі локони. Волосся буде швидко рости та довго виглядатиме здоровим і доглянутим.

Несприятливі дні для стрижки в лютому 2020

16, 21, 23 лютого.

Усі інші дні лютого, яких немає в переліку сприятливих та несприятливих дат, є нейтральними для походу в салон краси.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на лютий 2020.

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