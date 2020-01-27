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ICTV / Ранок / Магнітні бурі в лютому 2020 – календар небезпечних дат / 27.01.2020 11:39
27.01.2020 11:39
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Магнітні бурі в лютому 2020 – календар небезпечних дат


У лютому 2020 року магнітні бурі очікуються протягом усього місяцяНа українців чекають як незначні, так і доволі сильні коливання геомагнітного поля.

Коли саме будуть магнітні бурі в Україні, як вони впливають на наше здоров’я та чи можна мінімізувати ризики для організму?

Ранок у Великому Місті зробив для тебе календар магнітних бур на лютий 2020.

Магнітні бурі в Україні – календар магнітних бур на лютий 2020

У лютому 2020 року очікується досить напружена геомагнітна обстановка. Тож уважно слідкувати за станом здоров’я доведеться протягом усього місяця.

1, 2, 24, 28, 29 лютого – слабкі магнітні бурі.

23, 28 лютого – середні магнітні бурі.

46, 1011 лютого – сильні магнітні бурі.

магнітні бурі лютий 2020

Як магнітні бурі впливають на здоров’я

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на стан здоров’я. У метеозалежних людей можуть виникати такі симптоми:

  • Головний біль та запаморочення.
  • Підвищення тиску та пришвидшене серцебиття (тахікардія).
  • Загострення хронічних хвороб.
  • Нестабільність емоційного стану, перепади настрою.
  • Сонливість або безсоння
  • Погане самопочуття, загальна слабкість організиу.
  • Зменшення продуктивності праці та життєвого тонусу.
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Як пережити магнітну бурю

Аби мінімізувати негативний вплив магнітних бур на здоров’я, варто дотримуватися низки простих правил.

  • Менше нервуй! Намагайся уникати стресів і надмірних навантажень – як фізичних, так і емоційних.
  • Гуляй на свіжому повітрі мінімум 2 години на день.
  • Щодня випивай 2 літри чистої води.
  • Напередодні магнітної бурі виключи з меню солодку, солону та жирну їжу та алкоголь. Шкідливі продукти заміни на горіхи, фрукти, овочі та фреші.

Якщо ти дотримуватимешся цих рекомендацій, то зможеш пережити магнітні бурі без шкоди для здоров’я.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де взяти вітаміни взимку.

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Теги: магнітні бурі
27.01.2020 11:39



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